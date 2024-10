Google dévoile un thermostat dopé à l’IA qui s’auto-programme pour économiser encore plus d’énergie

Pour aider les ménages à réduire leur empreinte carbone et leur facture énergétique, tout en bénéficiant d’un confort thermique optimal, Google a lancé la gamme Thermostat Nest sur le marché en 2011. Depuis son lancement, l’appareil a permis d’économiser près de 40 milliards de kilowattheures d’énergie dans le monde. Face à cet énorme succès, le géant américain a récemment lancé le Nest Learning Thermostat de quatrième génération avec au programme des améliorations notables, notamment au niveau des fonctionnalités. En effet, contrairement à ses prédécesseurs, l’appareil bénéficie de l’IA maison de Google : Gemini. Grâce à cette intégration, il promet de pouvoir ajuster automatiquement les températures en fonction des habitudes de l’utilisateur.

Un thermostat assisté par l’IA

Le déploiement de l’intelligence artificielle permet aussi au Nest Learning Thermostat de nouvelle génération d’établir automatiquement des programmes de températures personnalisés. À noter qu’en dépit de l’ajout de ces fonctionnalités révolutionnaires, il demeure possible de paramétrer l’appareil manuellement. Celui-ci est donc désormais plus intelligent que jamais. Il peut, par exemple, adapter le fonctionnement des appareils de chauffage et de climatisation en fonction des présences détectées dans la maison. Autrement dit, il régule automatiquement la température en fonction des allées et venues de l’utilisateur, en tenant compte des préférences de celui-ci. Le nouveau thermostat Nest Learning aurait besoin de seulement une semaine pour apprendre de nos habitudes.

Des capteurs pour des mesures plus précises

En plus du thermostat, Google fournit aux acheteurs des capteurs dont le rôle est de déterminer la température des pièces pour un fonctionnement optimal du système dans son ensemble. Ces éléments, qui prennent en charge le protocole Matter, se présentent sous la forme de galets. Ils travaillent de concert avec le Nest Learning qui connait déjà préalablement la météo extérieure. On notera aussi le fait que le thermostat est désormais en mesure d’analyser intelligemment la qualité de l’air extérieur pour améliorer le fonctionnement du système de ventilation.

Une interface plus imposante

Il est clair qu’avec ces nouveautés, Google souhaite permettre aux utilisateurs de réduire davantage leur facture énergétique tout en préservant leur bien-être à la maison. Et qui dit baisse de la consommation d’énergie, dit réduction des émissions de gaz à effet de serre. Force est effectivement de reconnaitre que les appareils de chauffage et de climatisation sont particulièrement énergivores. Par ailleurs, le nouveau Nest Learning Thermostat est compatible avec la norme OpenTherm. Bien sûr, la connectivité WiFi est toujours au rendez-vous pour permettre un contrôle à distance.

L’écran LCD 60 % plus grand prévu par Google permet d’accéder au menu sur place et de consulter facilement les données. Le nouveau Nest Learning Thermostat est disponible sur la boutique en ligne du géant de l’internet au prix de 249 € (ou 83 € par mois pendant trois mois). Plus d’informations : store.google.com. Seriez-vous prêts à installer ce thermostat intelligent à votre domicile ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .