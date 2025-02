Les ventilateurs de PC Noctua peuvent également être utilisés pour amplifier votre chauffage

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a de lourdes conséquences sur le marché européen du gaz naturel. Alors que les prix ont augmenté de façon notable ces dernières années, les consommateurs doivent se tourner vers des alternatives plus abordables, comme les amplificateurs de chauffage. Les ventes de pompe à chaleur connaissent ainsi une hausse remarquable dans le Vieux continent. Avec l’accent mis par les autorités sur la production d’énergies renouvelables, l’utilisation de ces dispositifs de chauffage devient de plus en plus intéressante. Cependant, pour réduire les factures d’électricité, nous sommes parfois obligés de réduire la température de fonctionnement au détriment de notre confort thermique.

Un concept pour le moins intrigant

Par ailleurs, il se peut aussi que l’appareil installé ne soit tout simplement pas en mesure d’offrir un chauffage optimal, notamment s’il s’appuie uniquement sur la convection naturelle. Pour résoudre ce problème, le spécialiste autrichien du refroidissement de PC, Noctua, propose une solution pour le moins étonnante. Dans un article récemment mis en ligne sur son site web, l’entreprise présente une technique qu’elle appelle « ventilation active des radiateurs ». L’idée consiste à se servir de ventilateurs PC pour augmenter, booster la capacité de chauffage des pompes à chaleur, et ce, tout en maitrisant la consommation d’électricité.

Augmenter le flux d’air du radiateur

L’approche développée par Noctua repose sur l’exploitation du phénomène de convection. Concrètement, le fabricant affirme que « les radiateurs fonctionnant à des températures plus froides peuvent réchauffer une pièce plus rapidement à l’aide d’un système de ventilation active ». Pour ce faire, il suffirait d’équiper le radiateur de plusieurs ventilateurs d’ordinateur afin de booster le flux d’air à sa surface, un peu comme l’amplificateur de radiateur SpeedComfort testé par Alexandre il y a quelques semaines. Cette technique permettrait d’améliorer le transfert de chaleur par convection forcée. Cela aurait pour effet de favoriser une distribution plus rapide et plus uniforme de la chaleur, même lorsque la température de l’eau est moins élevée, c’est-à-dire entre 30 et 50 °C.

Une solution rentable ?

Si l’on en croit les explications de Noctua, la ventilation active des radiateurs améliore donc l’efficacité des pompes à chaleur. Qui plus est, cette méthode empêcherait la croissance des moisissures grâce à l’optimisation de la circulation de l’air. Mais qu’en est-il de la rentabilité ? À ce propos, l’entreprise affirme qu’en améliorant la distribution de la chaleur, la technique réduit les coûts annuels de chauffage de 5 à 10 %.

Sachant que les prix des ventilateurs PC de Noctua oscillent actuellement de 15 à 33 € et qu'il en faut entre deux et trois pour équiper un radiateur, le concept pourrait s'avérer bénéfique. L'investissement total peut toutefois aller jusqu'à 200 € en raison des accessoires nécessaires (alimentation, contrôleur, coussinets polyvalents, joints, etc.). J'ai envie de dire, autant acheter un amplificateur de chauffage clés en main, ils sont beaucoup plus abordables. Plus d'infos : noctua.at.