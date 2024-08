Le ventilateur solaire : frais, écologique et économique, voici pourquoi vous devriez l’adopter

L’été touche à sa fin, mais les températures, elles, restent relativement hautes et ne devraient pas chuter dans l’immédiat. Le Soleil brille de mille feux, et offre sa chaleur sans contrepartie. Cette chaleur, nous sommes nombreux à envisager de l’exploiter par l’installation de panneaux solaires, ou de chauffe-eau solaires. Mais, il existe une multitude de produits « solaires » qui peuvent vous permettre de réaliser des économies. Par exemple, depuis quelques mois, les ventilateurs solaires ont le vent en poupe. Quand un ventilateur en marche toute la nuit coûte approximativement 72 € pour trois mois (400 w), le ventilateur solaire ne vous coûtera absolument rien, hormis son prix d’achat bien entendu ! Je vous invite à découvrir ce produit rafraîchissant, qui promet un retour sur investissement très rapide. C’est parti.

Comment fonctionne un ventilateur solaire ?

En apparence, le ventilateur solaire ressemble à un modèle classique, avec une turbine qui crée le courant d’air, et les pales qui tournent pour rafraîchir. La différence étant que son moteur est relié à un panneau solaire, alimenté, par conséquent, par une petite batterie, qui transforme le courant produit (CC) en courant alternatif (CA) pour faire tourner le ventilateur. Certains modèles sont équipés d’un panneau solaire souple biface et d’une batterie solaire intégrée. Ils se rechargent automatiquement lorsque le panneau est exposé au soleil, et utilisent l’énergie accumulée pour alimenter le ventilateur en toute autonomie. Ainsi, il fait le « plein d’énergie » la journée, pour vous rafraîchir la nuit.

Comment choisir un ventilateur solaire ?

La réponse à cette question n’est pas universelle, car elle va dépendre de la surface que vous souhaitez rafraîchir. Pour une petite chambre, une cuisine, un petit ventilateur solaire de 25 m³ / h suffira. Pour une plus grande surface, ou pour rafraîchir un abri de jardin, par exemple, un ventilateur plus puissant (70 m³/h), est plutôt recommandé. Les ventilateurs solaires sont particulièrement efficaces pour tempérer des espaces restreints ou pour protéger les animaux domestiques de la canicule. On peut très bien imaginer un ventilateur solaire sur la niche extérieure de votre chien ou sur un poulailler.

Aucun risque d’électrocution pour les animaux et aucune consommation d’énergie. Néanmoins, en installant le panneau solaire sur une façade et le ventilateur relié à l’intérieur de la maison, il est tout à fait envisageable de rafraîchir l’intérieur d’une maison. Quant au prix, il dépendra du modèle choisi, néanmoins, ces ventilateurs solaires ne sont pas aussi chers que l’on pourrait l’imaginer. Ainsi, un modèle fonctionnant uniquement le jour coûtera de 20 à 40 €, et un modèle avec batterie, coûtera, lui, de 50 à 200 €.

Les avantages et les inconvénients d’un ventilateur solaire

Du côté des inconvénients, notez que leur efficacité dépend directement de la luminosité solaire. Par temps nuageux ou la nuit, les performances peuvent être limitées, à moins que l’appareil ne dispose d’une batterie performante. De plus, les ventilateurs solaires sont généralement moins puissants que les modèles électriques classiques, ce qui peut être insuffisant pour refroidir de grandes pièces ou en cas de forte chaleur. Quant aux avantages, ils sont, avant tout, écologiques et économiques puisqu’ils ne consomment aucune énergie fossile, et n’émettent pas de gaz à effet de serre.

De plus, ils permettent de ventiler un endroit dénué de courant électrique (camping-car, abri de jardin, poulailler). Si vous souhaitez tester l’efficacité d’un ventilateur solaire, vous trouverez de nombreux modèles disponibles sur Amazon, Cdiscount ou ManoMano. Et, vous ? Possédez-vous déjà ce type de ventilateur solaire ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

ecoCalm Ventilateur Solaire avec Batterie Solaire, Ventilateur Exterieur de 100mm avec Panneau Solaire 12v et Cable Solaire de 4,5m, Ventilateur Energie Solaire pour Serre de Jardin, poulailler, nich 【Batterie Solaire Portable】Notre ventilateur solaire est équipé d'un panneau solaire souple biface et d'une banque de batterie solaire. Il se recharge automatiquement lorsque le soleil brille et... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez