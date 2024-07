5 astuces naturelles et très efficaces pour se rafraichir sans climatisation

Le réchauffement climatique est un sujet qui occupe beaucoup l’actualité depuis quelques années. Et, nous ne pouvons plus le nier, ou l’ignorez, car nous en ressentons les effets chaque jour, ou presque. Chaleurs extrêmes, pluies torrentielles, inondations, incendies géants, sont des événements qui étaient moins fréquents dans les années 1990, par exemple. Aux États-Unis, entre autres, 90 % des habitations sont équipées de climatisation, un marché en croissance forte depuis ces dernières années. Le refroidissement artificiel est effectivement une solution pour moins souffrir de la chaleur. Mais, il existe aussi quelques méthodes naturelles, qui permettent aussi de réduire notre impact environnemental. Lesquelles ? Je vous explique tout en détail.

Méthode n° 1 : ne pas bloquer notre transpiration

Certes ce n’est probablement pas la méthode la plus agréable, et pourtant c’est probablement la plus naturelle. Nous transpirons par tous les pores de la peau et c’est normal. Cela peut parfois entraîner des odeurs désagréables et la sensation d’être humide, mais c’est un réflexe naturel du corps qui permet un refroidissement de ce dernier. D’ailleurs, lorsque le mécanisme de transpiration se trouve bloqué, il peut provoquer une hyperthermie ou des crampes de chaleur !

Méthode n° 2 : boire… mais uniquement de l’eau !

S’hydrater abondamment est le second conseil à appliquer en cas de fortes chaleurs. Attention, il s’agit de boire de l’eau et surtout pas d’alcool* qui vous donnerait encore plus chaud. Oubliez aussi les boissons très sucrées qui peuvent vous donner de l’énergie, et par ailleurs augmenter la sensation de chaleur à cause du sucre contenu. De plus, en hydratant votre corps, vous favoriserez le processus de transpiration, qui, on l’a vu, est bénéfique pour maintenir son corps à bonne température.

Méthode n° 3 : prendre une douche froide

Si cela vous intéresse, sachez que cette méthode est ma préférée et que j’en use et en abuse lors de fortes canicules. Se glisser sous une douche froide de quelques secondes, suffit à se rafraîchir et à conserver la sensation de frais pendant quelques heures. J’ai pour cela installé une douche alimentée par l’eau froide, sur notre abri de jardin. Une petite douche à l’extérieur, quand il fait très chaud, c’est le bonheur. J’ai la chance de n’avoir aucun vis-à-vis dans le fond de mon jardin, cela facilite les choses ! Pour encore plus de fraîcheur, j’utilise un savon solide à la menthe poivrée, et c’est vraiment efficace. En plus, cela active les récepteurs cérébraux qui assimilent la menthe poivrée à quelque chose de frais. Étrange, mais véridique ! Vous pouvez aussi utiliser des serviettes humides, ou des brumisateurs pour vous rafraîchir.

Méthode n° 4 : les gourmands vont l’adorer !

Même si elles sont à consommer avec modération, car souvent sucrées, les glaces à l’eau et les sorbets permettent de vous rafraîchir. Mais, vous pouvez aussi choisir des aliments comme le melon, la pastèque, les fruits frais. En termes d’alimentation, privilégiez aussi les crudités ou les salades composées, en plus de vous rafraîchir, elles seront un apport en eau supplémentaire !

Méthode n° 5 : une meilleure gestion de l’isolation

Je ne vous apprendrai rien si je vous explique que l’air chaud (comme l’air froid) pénètre par les ouvrants de votre habitation. Les vitres des fenêtres sont, par exemple, des éléments qui chauffent et diffusent la chaleur à l’intérieur. Pour remédier à cela, gardez les volets et rideaux fermés pendant les heures les plus chaudes de la journée pour empêcher la chaleur de pénétrer à l’intérieur. Le truc en plus ? Appliquer des films réflecteurs sur les fenêtres pour réduire l’entrée de la chaleur solaire. En hiver, ces films diminueront aussi les effets du froid. Ces conseils vous ont-ils utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

