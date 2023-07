Canicule : 7 astuces simples (mais très efficaces) pour vous rafraîchir sans climatisation

Si vous vivez dans le sud de la France ou que vous vous y trouvez en vacances, la chaleur n’a pas pu vous échapper. Les alertes canicule se multiplient et l’air est étouffant. Ce n’est rien comparé aux États-Unis, où depuis 22 jours, la température ne descend pas en dessous de 43 °C ! Lorsque la canicule frappe et que les températures grimpent en flèche, il faut absolument trouver des solutions pour se rafraîchir, avec ou sans climatisation. Si vous disposez d’un climatiseur, la question ne se pose pas réellement, il suffit de la mettre en marche. Mais comment vous rafraîchir quand vous ne possédez pas de climatisation sous la main ? On vous donne quelques astuces simples, qui vous permettront de rester au frais, sans trop dépenser. C’est parti.

Astuce n° 1 : hydratez-vous toute la journée

Cette première astuce est primordiale et il faut boire surtout si vous n’avez pas soif ! Il faut consommer entre 1,5 l et 2 l d’eau par jour au minimum. Buvez beaucoup d’eau tout au long de la journée pour éviter la déshydratation et écoutez votre corps. Si vous vous sentez surchauffé ou fatigué, prenez des pauses régulières dans des endroits frais et ombragés.

Astuce n° 2 : pratiquez la ventilation croisée

Derrière ce terme un brin technique se cachent, en réalité, les courants d’air. L’idée étant d’ouvrir les fenêtres sur les côtés opposés de votre maison ou appartement et de laisser toutes les portes ouvertes.

Astuce n° 3 : sortez les ventilateurs et brumisateurs

Les ventilateurs peuvent être vos meilleurs alliés pendant les vagues de chaleur. Placez-les près des fenêtres pour faire circuler l’air extérieur plus frais dans la pièce. Pour un effet encore plus rafraîchissant, placez un bol d’eau glacée devant le ventilateur. Les brumisateurs, quant à eux, vaporisent de fines gouttelettes d’eau qui s’évaporent rapidement et procurent un soulagement temporaire. Retrouvez tous les ventilateurs disponibles sur Amazon, Leroy Merlin ou Castorama.

Astuce n° 4 : prenez des douches fraîches

Certes, il faut économiser l’eau, mais prendre plusieurs douches très courtes et très fraîches vous permettra d’abaisser votre température corporelle. Installez, par exemple, une petite douche solaire dans votre jardin. La fraîcheur de l’air sur votre peau mouillée est des plus agréables quand il fait très chaud.

Astuce n° 5 : oubliez l’utilisation d’appareil « chaud »

Évitez d’utiliser des appareils qui dégagent de la chaleur tels que les fours, les sèche-cheveux ou les ordinateurs, pendant les heures les plus chaudes de la journée. En été, on opte pour les salades, gaspachos, et entremets plutôt que pour la tartiflette et le moelleux au chocolat !

Astuce n° 6 : fabriquez votre climatiseur

Pour ce faire, vous avez besoin d’un ventilateur et d’une bouteille d’eau glacée (ou de glaçons). Il suffit de placer le ventilateur devant une arrivée d’air, puis de placer la bouteille glacée devant le ventilateur pour obtenir un flux d’air frais qui entre dans votre maison.

Astuce n° 7 : optez pour les couettes rafraîchissantes

Les nuits de canicules sont souvent des nuits cauchemardesques, où le sommeil peut être le grand absent. S’endormir quand les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 20 ou 25 °C n’est pas une mince affaire. Vous pouvez alors opter pour une couette rafraîchissante spécialement conçue pour faire baisser votre température corporelle de 2 à 5 °C.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales