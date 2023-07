Un Tiktokeur dévoile une version (très) améliorée du ventilateur et des bouteilles d’eau glacées

Vous avez chaud, très chaud, le ventilateur tourne, mais vous ne sentez quasiment pas la différence ? À peine un souffle d’air qui vous parcourt le corps, à condition que vous soyez presque collé au ventilateur ! Il existe plusieurs astuces pour obtenir un supplément d’air frais grâce à votre ventilateur, notamment celle qui consiste à placer des bouteilles glacées près du ventilateur. Mais au fait, faut-il placer ces bouteilles face au ventilateur ou à l’arrière de ce dernier ? Deux théories s’opposent pourtant, il semblerait que les deux placements fonctionnent avec cependant quelques petites nuances. En fin d’article, vous découvrirez aussi une idée géniale pour fabriquer votre climatisation à peu de frais et l’installer sur votre ventilo. Découverte.

Alors, à l’avant ou à l’arrière les bouteilles glacées ?

Pour rafraîchir l’air de votre intérieur de manière économique et efficace, vous pouvez utiliser des bouteilles en plastique remplies d’eau et placées devant ou derrière un ventilateur. Si vous optez pour la première méthode, c’est simple : une fois congelées, placez-les devant le ventilateur, à une distance d’environ vingt centimètres des pales face au ventilateur. Assurez-vous de les espacer pour que l’air puisse librement circuler tout autour. L’air ambiant se mêlera alors à l’air froid émis par les bouteilles, créant ainsi une sensation de fraîcheur agréable.

Quant à la seconde méthode, elle consiste à placer les bouteilles derrière le ventilateur. Si vous optez pour le placement à l’arrière du ventilateur, il faudra vous assurer que les bouteilles glacées soient collées à la grille du ventilateur. Positionner ensuite votre ventilateur afin qu’il dirige sont flux d’air, vers une pièce plus fraîche, il brassera ainsi l’air de cette pièce, vers les pièces les plus chaudes. Si vous avez la chance de posséder une cave, c’est de cette pièce qu’il faudra propulser l’air vers votre intérieur. Nous aurions tendance à penser que le placement derrière le ventilateur est plus efficace, mais nous ne sommes pas d’émérites scientifiques pour vous le prouver.

Comment fabriquer votre climatiseur de ventilateur ?

On l’a vu, vous pourrez donc l’installer devant ou derrière, même s’il nous semble plus judicieux de l’installer à l’arrière pour que l’air chaud capturé arrive directement sur les contenants glacés. Pour réaliser votre climatisation, il vous faudra deux bouteilles en plastique de gros diamètre et deux petites bouteilles en plastique qui se glisseront dans les premières. Vous devrez aussi vous équiper d’un petit fer à souder ou d’un tournevis avec une lame chauffée. L’idée est de réaliser de petits trous uniformes sur toute la surface de la grande bouteille, puis d’insérer à l’intérieur de petites bouteilles préalablement congelées. Il suffit ensuite d’accrocher vos deux dispositifs de chaque côté du ventilateur à l’arrière, avec des serflex, par exemple, et le tour est joué.

@monsieurastuces La meilleure façon de transformer son ventilateur en climatiseur 👍 ♬ Ibiza – Jarico

Une autre astuce pour les ventilateurs de plafond ?

Votre ventilateur possède généralement deux sens de rotation et ce n’est pas un gadget ! Lorsque les pales tournent dans le sens des aiguilles d’une montre, l’air est aspiré vers le haut. Ce qui est plus adapté pour les saisons plus fraîches, comme l’automne ou l’hiver. Au contraire, lorsqu’il tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, l’air chaud est aspiré vers le haut et l’air frais poussé vers le bas.