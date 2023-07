Tac Deg, l’invention d’un « surbouchon » pour les enfants et les seniors qui facilite l’ouverture des bouteilles en plastique

Lorsque vous achetez une bouteille d’eau plate ou gazeuse, ainsi que de certains sodas ou jus de fruits, vous avez sans doute remarqué que le bouchon restait accroché au goulot ! Ce n’est pas vraiment pratique, mais ce sera une obligation pour les industriels dès le 3 juillet 2024. En effet, le décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 impose le « bouchon solidaire ». En d’autres termes, pour éviter que le bouchon se retrouve dans la nature, il doit rester accroché à sa bouteille. Une situation qui, à priori, n’a pas réellement convaincu Daniel Degouy, un inventeur français qui n’en est pas à son coup d’essai. Cette fois-ci, il invente le Tac Deg, un surbouchon pratique et intelligent qui lui a même valu une médaille d’argent lors du dernier concours Lépine. Découverte.

Quelle est cette invention ?

Ce surbouchon pratique et coloré facilite l’ouverture des bouteilles tout en évitant les éventuels renversements. Cette invention française brevetée est la solution idéale pour faciliter l’ouverture et la fermeture des bouteilles d’eau, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Fabriqué en France avec une matière compostable, Le surbouchon Tac Deg a été créé par Daniel Degouy, un inventeur français de 77 ans au talent indéniable. En 2023, c’était déjà la cinquième participation de l’inventeur au concours Lépine !

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

L’inspiration de Daniel Degouy vient toujours d’un besoin ou d’un manque qu’il souhaite combler. Avec le Tac Deg, il a constaté que de nombreuses personnes rencontraient des difficultés pour ouvrir les bouteilles d’eau équipées du nouveau bouchon solidaire. Il a donc créé un surbouchon pratique et astucieux, décliné en plusieurs couleurs et offrant même la possibilité d’imprimer un logo. La fabrication du Tac Deg se fait en collaboration avec son associée, « Mme Gilbert », et vise à promouvoir un produit pensé et créé en Occitanie, région où réside Daniel Degouy. Ce technicien retraité, bien qu’il se considère « pas ingénieur, loin de là », a toujours eu une âme de bricoleur. Ses inventions sont le fruit de son ingéniosité et de ses talents manuels.

Comment fonctionne le surbouchon Tac Deg ?

Plusieurs versions sont disponibles pour un prix allant de 4 € à 6,50 €, en fonction des options choisies. Ainsi, vous trouverez la version simple, mais également une version aimantée ou encore avec mousqueton pour vos déplacements ou pour le camping. Le fonctionnement du surbouchon est très simple puisqu’il suffit de glisser le bouchon de la bouteille dans le Tac Deg. L’invention vient donc englober le bouchon d’origine, offrant une meilleure prise pour ouvrir la bouteille. Reconnaissons que ces bouchons solidaires sont un peu compliqués à ouvrir, sans renverser de liquide !

Et c’est encore plus difficile pour les personnes âgées ou les enfants, qui n’ont pas ou plus la même motricité qu’un adulte lambda. Plus d’informations, rendez-vous sur le site Tacdeg.fr. Une petite invention qui facilite le quotidien de chacun, n’est-ce pas là une excellente idée ? À 77 ans, l’inventeur peut être fier de sa récompense au concours Lépine, preuve que son invention est utile et pourrait devenir un produit du quotidien, dans les années à venir !