L’astuce de la bouteille en plastique de mon pisciniste pour protéger le skimmer du gel

Depuis que j’ai déménagé pour une maison à la campagne, j’ai la chance de disposer d’une piscine dans mon jardin, et j’en profite tout l’été. Le problème étant que je suis complètement novice en la matière et que j’ai préféré faire appel à un pisciniste afin qu’il me prodigue quelques conseils en matière d’hivernage. Dans mon cas, c’est un hivernage actif, car ma piscine reste en eau, et le système de filtration fonctionne au ralenti. Mon pisciniste m’a partagé une astuce toute simple pour éviter les dommages sur le skimmer, l’un des éléments les plus fragiles à cette période. L’astuce, c’est la bouteille d’hivernage et je vous explique en quoi cela consiste et pourquoi c’est une solution que je recommande désormais.

Une bouteille d’hivernage : qu’est-ce que c’est exactement ?

Je ne suis pas expert en piscine, et lorsque mon pisciniste m’a demandé une bouteille en plastique et des cailloux, je me suis interrogé quand même ! L’idée peut sembler rudimentaire, mais elle est terriblement efficace. La bouteille d’hivernage, dans mon cas, est une simple bouteille en plastique vide, lestée avec quelques cailloux pour qu’elle reste bien droite au fond du skimmer. Posée, voire ancrée au fond, elle va protéger mon skimmer, en effet, en cas de gel, lorsque l’eau se dilatera sous l’effet du froid, c’est la bouteille qui absorbera la pression. La bouteille va donc s’écraser et éviter de provoquer des fissures sur le skimmer, et c’est une excellente nouvelle !

Une méthode à appliquer pour l’hivernage actif

Évidemment, si vous videz intégralement votre piscine, ce n’est pas très écologique, mais cette astuce ne vous sera pas d’une grande utilité. La bouteille au fond de la piscine se destine uniquement à un hivernage actif, c’est-à-dire lorsque la piscine reste en eau et que le système de filtration continue de fonctionner à un rythme réduit. Contrairement à l’hivernage passif, où tout est arrêté et vidé, l’hivernage actif nécessite de protéger les éléments qui restent exposés au froid. Il existe également des bouteilles d’hivernage vendues dans le commerce, mais avec cette astuce, l’achat devient complètement inutile !

La méthode pour mettre en place l’astuce de la bouteille

Vous l’aurez compris, n’importe qui peut réaliser cette astuce avec une bouteille en plastique donc et des cailloux ! Il suffit de remplir la bouteille avec un peu d’eau et quelques cailloux puis de la placer directement dans le skimmer. De plus, je précise que la bouteille ne gêne en rien le fonctionnement de la piscine pendant la période d’hivernage. Honnêtement, je ne m’attendais pas à découvrir une méthode aussi simple qui ne m’a absolument rien coûté à part un bon café partagé avec le pisciniste !

D’ailleurs, il m’a aussi confirmé que cette méthode protège efficacement contre les dégâts liés au gel, qui peuvent rapidement coûter cher en réparations. Et vous, comment préparez-vous votre piscine pour l’hiver ? Êtes-vous plutôt hivernage actif ou passif, et pourquoi ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .