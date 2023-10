Sandbag, l’invention d’un sable filtrant qui permet d’économiser de l’eau dans les piscines

Basée à Toulouse, KOB (Kind Of Blue) est une start-up qui a vu le jour en 2019. Elle regroupe des spécialistes de la conception de solutions de filtration de l’eau. La société a ainsi développé un média filtrant issu à 100 % de matériaux recyclés. Le Sandbag n’est pas seulement un dispositif de filtration qui permet de purifier l’eau. Il aide également à économiser cette ressource qui devient de plus en plus rare en raison du changement climatique.

Un constat alarmant

Effectivement, l’eau joue un rôle essentiel dans toutes nos activités quotidiennes. Selon un rapport publié par les Nations Unies en 2019, plus de deux milliards de personnes souffrent d’un stress hydrique élevé, tandis que quatre milliards font face à une grave pénurie d’eau pendant au moins un mois de l’année. La dégradation de la qualité de l’eau due aux microplastiques et à d’autres substances toxiques constitue un grand danger pour la santé et l’environnement. Avec son nouveau produit, KOB cherche à réduire, voire à éliminer, les risques liés à de tels phénomènes.

Un conditionnement issu du recyclage du plastique

Le Sandbag est le fruit du recyclage des déchets d’emballage en verre collectés principalement auprès des entreprises. Qui plus est, au lieu de simplement broyer ces éléments, KOB a développé un procédé breveté qui nécessite moins d’énergie que les techniques traditionnelles de recyclage du verre. Grâce notamment à la technique de l’implosion du verre, la méthode mise en œuvre par la start-up française permet de se débarrasser plus facilement des étiquettes collées sur les bouteilles. Les matériaux granulaires obtenus sont ensuite conditionnés dans des filets en rPET, fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées.

Il convient à tous les filtres à sable du marché

Contrairement aux filtres à sable qui nécessitent des contre lavages réguliers, ce média filtrant issu du recyclage du verre peut être utilisé à l’infini, explique l’entreprise dans un communiqué de presse. Pour l’entretenir, il suffit de le rincer à l’eau claire et de le réintroduire dans le filtre. Le concept aide à économiser de l’eau puisque la technique de filtration adoptée empêche le colmatage de la charge filtrante.

À noter que le Sandbag est adapté à tous les filtres à sable du marché. De plus, il peut servir pour filtrer l’eau d’une piscine, d’un système d’irrigation agricole ou encore d’un système de traitement des effluents industriels. KOB a veillé à ce que le dispositif puisse être produit au plus près des zones de collecte. Toutefois, pour l’instant, l’entreprise se focalise sur le triangle Toulouse-Lyon-Nice. Pour plus d’infos : kindofblue.fr.

