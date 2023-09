Biocap, l’invention d’un filtre organique capable d’éliminer 99,99 % des microplastiques dans l’eau

Les microplastiques représentent un réel danger pour l’environnement. Ils polluent non seulement les océans, mais aussi les sources d’eau douce et le sol. En raison de leur taille relativement minuscule, ces particules peuvent également s’introduire dans notre organisme, mettant en péril notre santé. Pour réduire les risques liés à leur prolifération dans la nature, des chercheurs de l’université de la Colombie-Britannique au Canada et de l’université du Sichuan en Chine ont mis au point un filtre à eau qui promet d’être très efficace. Baptisé BioCap, celui-ci est fabriqué à partir de matériaux issus des fruits et du bois.

Des résultats prometteurs

Autant dire qu’il s’agit d’un filtre organique. Selon ses inventeurs, le dispositif est constitué de tanins de fruits enduits de sciures de bois. Si vous ne le savez pas, les tanins sont les composés chimiques qui donnent un mauvais goût aux fruits trop mûrs. Pour tester l’efficacité de leur technologie, les chercheurs l’ont utilisée pour filtrer un échantillon d’eau contaminée qu’ils ont ensuite donné à des souris. Un autre groupe a reçu de l’eau non purifiée. Les résultats ont montré que les spécimens ayant bu le liquide filtré par le BioCap ne présentaient aucun signe d’accumulation de microplastiques dans leur organisme.

Une efficacité élevée

Pour détailler les résultats de la recherche, les scientifiques ont publié une étude dans la revue Advanced Materials. D’après celle-ci, le filtre est en mesure d’éliminer la grande majorité des particules de microplastique présentes dans l’eau. À ce propos, les chiffres sont particulièrement prometteurs. L’équipe avance une efficacité entre 95,2 % et 99,9 %, laquelle varierait en fonction de la nature des microplastiques filtrés. Il faut savoir que ces derniers sont partout. On les trouve « dans les microfibres des vêtements, dans les microbilles des produits de nettoyage et des savons, ainsi que dans les mousses et les granulés des ustensiles, des récipients et des emballages », a déclaré, dans un communiqué, le Dr Orlando Rojas, directeur scientifique de l’Institut des bioproduits de l’Université de la Colombie-Britannique.

Une avancée d’une grande importance

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les inventions de ce type sont essentielles, en ces temps où le plastique menace plus que jamais la planète. Selon les statistiques, la production de ce polymère a dépassé les 440 millions de tonnes en 2015, contre seulement 2,3 millions de tonnes en 1950. Et malheureusement, la plupart des articles en plastique sont jetés dans la nature après leur usage. Enfin, ce qui est également intéressant avec le BioCap, c’est que grâce à ses matériaux organiques, il n’entraîne pas à une « pollution supplémentaire » comme le font les filtres en plastique. Plus d’infos : onlinelibrary.wiley.com / news.ubc.ca.

