Le bois de chauffage ne tombe pas du ciel et il devient de plus en plus cher. Vous avez peut-être l’idée de le ramasser en forêt pour l’obtenir gratuitement. Cependant, c’est interdit, sauf sur autorisation du propriétaire du bois ou si vous avez un droit d’affouage. En revanche, vous avez tout à fait le droit de le fabriquer vous-même avec quelques accessoires que vous trouverez partout. Une technique assez simple qui demandera tout de même un peu de temps et de la patience. En ce moment, tous les moyens sont bons pour économiser sur ses factures et gagner en pouvoir d’achat. Alors, si vous vous voulez tenter le coup, voici la marche à suivre.

De quoi avez-vous besoin pour fabriquer vos bûches de bois ?

Les éléments nécessaires à la réalisation de ces bûches maison peuvent être acquis sans dépenser le moindre centime, à savoir :

de la sciure de bois que vous pouvez récupérer dans une scierie, voire acheter en sac dans les magasins de bricolage ;

du carton que vous conservez de vos colis reçus ;

des journaux comme ceux des publicités reçues dans vos boîtes aux lettres ;

une vieille casserole ;

un presse-papier ou presse briquette qui sera le seul accessoire à acheter si vous ne le possédez pas (prévoyez entre 30 € et 50 € environ) ;

une poubelle de jardin.

Où trouver ces matériaux gratuitement ?

La sciure de bois, qui est l’ingrédient principal de cette « recette », se déniche dans les scieries qui cherchent à s’en débarrasser. Attention, avec la pénurie de pellets qui a gagné la France, certains vendent désormais leurs sciures. Il faut donc vous renseigner en amont. Pensez aux scieries évidemment, mais également aux charpentiers, aux menuisiers, aux constructeurs de vérandas en bois, ébénistes, etc. Vous pouvez récupérer la sciure des chutes de bois ou encore des palettes à condition qu’elles ne soient pas traitées.

Dans ces deux derniers cas, il faudra alors les transformer en sciure ou en copeaux. Pour le carton, il suffit de vous rendre dans un supermarché ou magasin de gadgets, certains pourront vous donner des cartons. Attention, tous ne les offrent pas, car ils ont aussi une obligation de recyclage.

Il faudra absolument choisir des cartons non plastifiés pour éviter d’encrasser votre conduit de cheminée. Enfin, pour les journaux, si vous êtes abonné à un journal papier, la question ne se pose pas. Autrement, il faudra trouver un abonné parmi vos connaissances qui accepterait de vous donner ses journaux une fois lus.

Comment faire vos bûchettes de bois ?

Une fois que vous aurez réuni tous vos ingrédients, vous devrez réaliser un mélange composé de 70 % de sciure et de 30 % de carton environ. Pour ce faire, voici les étapes à suivre :

Versez sept casseroles de sciure dans votre poubelle.

Coupez vos cartons en petits morceaux à la main, avec des ciseaux ou un cutter. Prémunissez-vous de gants si vous utilisez ce dernier.

Versez 3 casseroles de petits morceaux de carton et mélangez le tout.

Recouvrez votre mélange de deux feuilles de papier journal.

Ajoutez de l’eau pour recouvrir la totalité de votre mélange.

Mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Vous pouvez utiliser un mélangeur à peinture sur votre perceuse pour vous faciliter la tâche.

Vingt-quatre heures plus tard, remélangez votre mixture.

Prenez une casserole de votre préparation et versez le contenu dans le presse-papier.

Pressez la pâte au-dessus d’un récipient pour récupérer l’eau qui va en couler.

Compressez et vous avez votre première bûche.

Laissez sécher chaque bûchette pendant au moins 24 h, avant de les faire brûler.

Si vous êtes un fabricant de bûches maison assidu, vous pourriez presque vous passer de la facture de bois de chauffage et économiser entre 400 € et 500 € par an.

