Peut-on couper (ou ramasser) du bois de chauffage dans une forêt ?

Les weekends d’automne sont souvent propices à de belles balades en forêt, pour ramasser quelques champignons, s’y détendre, et profiter des belles couleurs que prennent les feuilles… Si vous vous chauffez au bois, et avec le manque qui se fait sentir, vous pourriez être tenté de ramasser du bois mort et de faire votre petit stock gratuitement. C’est bien légitime, et on se dit peut-être aussi que l’on aide à l’entretien de la forêt ? Vous vous doutez bien que ce serait bien trop facile si nous avions « le droit » de ramasser tout le bois dont nous avons besoin… En France, le ramassage du bois est, comme tout, très réglementé, et on va tout vous expliquer !

Peut-on ramasser du bois mort ?

Eh bien, la réponse est évidemment NON, tout simplement parce que le bois mort que vous ramasseriez dans la forêt appartient au propriétaire du bois, qui peut être l’Etat, la commune, la région, ou bien un propriétaire privé (particulier). Le bois au sol lui appartient comme les arbres sur pied, les champignons, jonquilles, etc. Imaginez que votre voisin se serve dans votre potager ou sur votre pommier sans votre autorisation ? Pour le bois mort, c’est le même principe ! Les bois et forêts privés restent souvent accessibles aux promeneurs; une tolérance et un quota est donné pour les champignons, mais pas pour le bois !

Que risque-t-on à ramasser du bois mort ?

L’interdiction de prélever en forêt est régie par l’article 547 du Code civil qui dit : “Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession“. En cas de glanage du bois, vous pouvez donc être accusé de vol, et encore plus si l’entrée du bois annonce « propriété privée », ce qui est toujours le cas dans les forêts appartenant à des particuliers. Vous risquez alors 45 000€ d’amende et jusqu’à 3 ans d’emprisonnement; ça fait cher les brindilles non ? Vous ne pouvez donc pas ramasser du bois mort, qui joue aussi un rôle dans l’écosystème, qui peut servir d’abri aux petits animaux et permettre le développement des champignons, etc. Vous ne pouvez donc pas non plus couper du bois évidemment ! Si vous sciez un arbre de 20 centimètres de diamètre, soit un petit arbre, vous risquez 1500€ d’amende, ou 3000€ si vous êtes un récidiviste… S’il vous venait l’idée de vous servir dans les tas de bois prévus pour les scieries, vous seriez évidemment accusé là aussi de vol !

Et avec une autorisation, est-ce possible ?

« Faire son bois » est une pratique qui date du Moyen-Âge ! Pendant une période déterminée, le seigneur autorisait ses sujets à ramasser et couper du bois de chauffage… Aujourd’hui, c’est vers l’ONF (service affouage), la commune ou le propriétaire de la forêt qu’il faut se tourner, pour obtenir l’autorisation de prélever une certaine quantité de bois, et dans une parcelle bien précise. Attention, il faudra uniquement prélever les arbres autorisés par les professionnels ou propriétaires. En revanche, dans un bois communal, la mairie pourra vous demander une petite contrepartie financière (peu élevée), qui servira à la gestion de la forêt.