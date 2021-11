Mais au fait, a-t-on le droit de ramasser du bois de chauffage en forêt ?

Alors que les prix de l’énergie grimpent en flèche ces dernières semaines, de nombreux Français se rabattent sur le chauffage au bois… Pour le moment, pas de pénurie annoncée, mais, avec l’augmentation de la demande, les prix du bois de chauffage pourraient, eux aussi, augmenter dans un futur proche.

C’est d’ailleurs déjà le cas, mais avec une hausse moins forte que pour les autres énergies. Ainsi le bois de chauffage a augmenté de 1.2% à 2.4% depuis 2018 (Source : TotalEnergies). Les forêts françaises regorgent de bois mort, et si l’on possède une cheminée ou un poêle à bois, on peut être tenté de refaire son stock de buches lors de nos balades en forêt…

Dans une propriété privée ?

En France, ramasser du bois mort dans une forêt privée est formellement interdit, sauf si c’est la votre évidemment. En prélevant du bois dans une forêt qui ne vous appartient pas, vous vous rendez coupable d’un vol; ce qui se trouve sur un terrain privé appartient au propriétaire.

Dans une forêt domaniale ?

Une forêt qui appartient à l’Etat est gérée par l’Office Nationale des Forêts (ONF) et là encore, il est formellement interdit de ramasser du bois, même mort. L’ONF rappelle que le bois mort n’est pas laissé sur place par hasard: il est en effet indispensable à la vie en forêt. Certains bois morts sont d’ailleurs coupés pour encourager la biodiversité et permettre aux insectes et champignons de se développer en milieu forestier.

Couper du bois en forêt

Partir tranquillement avec sa tronçonneuse se couper un stère de bois en forêt, c’est également formellement interdit; si cette forêt est exploitée par une société, elle lui appartient. Et couper du bois en forêt est passible d’une amende 5ème classe (1500€, puis 3000€ en cas de récidive)

Votre commune autorise peut-être l’affouage ?

Certaines communes peuvent encore pratiquer l’affouage, mais elles sont très peu nombreuses. Cette pratique remonte au Moyen-âge où le seigneur des lieux autorisaient les habitants à se fournir en bois de chauffage pour l’année à venir. Certains propriétaires forestiers autorisent également cette pratique, mais il vaut mieux se renseigner en amont.

Mais alors, qu’a-t-on le droit de ramasser en forêt ?

Comme on l’a vu, le bois, c’est un non formel. En revanche, il est possible de ramasser sous certaines conditions des champignons ou autres baies alimentaires (châtaignes, myrtilles, noisettes…). Là encore, tout dépend de la situation de la forêt : publique ou privée. Si les girolles ou cèpes se trouvent dans une forêt privée, c’est toujours interdit. En revanche, dans une forêt publique, c’est autorisé à condition de respecter certaines limites :

5 litres de champignons par cueillette, soit l’équivalent d’un petit panier.

La même contenance quand il s’agit de baies ou de fruits des forêts.

Le prélèvement de fleurs est également autorisé dans la limite d’un petit bouquet (jonquilles ou muguet par exemple)

Quoiqu’il en soit, veillez toujours à laver soigneusement tout ce que vous ramasserez en forêt; les animaux et insectes peuvent avoir souillé ce qui se retrouvera dans votre assiette. Quant au bois de chauffage, il faudra donc absolument passer par un revendeur agréé, ou alors acheter votre propre forêt pour bénéficier de bois gratuit !