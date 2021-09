5 nouveaux sites classés pour protéger la biodiversité en France

Hier était le dernier jour du Congrès mondial de l’Union internationale de conservation de la nature (UICN), et une bonne nouvelle pour la biodiversité en est ressorti: en effet, le gouvernement vient d’acter la création de cinq nouvelles aires protégées en France.

Par l’intermédiaire de Bérengère Abba, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, nous savons désormais que cinq zones ont été ajoutées à la liste de celles qui existent déjà: Provence Alpes Côtes d’Azur, Bretagne, Normandie, Occitanie et Bourgogne Franche-Comté, ce sont les cinq régions qui accueilleront officiellement des zones protégées. Zones dans lesquelles la faune et la flore devraient pouvoir évoluer sans crainte d’intervention humaine. En voici les merveilles à protéger.

Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes

Situé en Occitanie, ce parc naturel régional se situe à mi-chemin entre l’Océan Atlantique et la mer Méditerranée. 180 000 hectares désormais protégés, qui renferment des espèces végétales et des rapaces qu’il faut préserver.

Parc Naturel Régional Doubs Horloger

Le parc naturel du Doubs Horloger se situe à la frontière entre la France et la Suisse; désormais les deux pays collaboreront pour gérer ce parc national. Leur mission sera de préserver et valoriser l’espace naturel, d’y gérer l’eau et d’y renforcer les activités économiques. Le parc national du Doubs Horloger s’étend sur une surface de 103 918 hectares.

C’est quoi un parc naturel régional ?

Un parc naturel régional est un territoire rural habité. Si l’Etat le reconnaît PNR, c’est pour la richesse de ce qu’il abrite, mais également parce que l’équilibre y est fragile. En le classant, il devient une zone dans laquelle il est toujours possible de créer des activités économiques, mais toujours dans le respect de l’environnement.

Le site de Roche Grande

Situé dans le parc national du Mercantour (Provence-Alpes-Côte d’Azur), c’est une réserve créée autour d’une montagne de 2752 mètres d’altitude : Roche Grande. Une « réserve intégrale », c’est ce que deviendra ce site, c’est-à-dire, qu’elle sera « protégée, laissée en libre évolution pour améliorer la connaissance du fonctionnement naturel des écosystèmes et assurer le développement d’une biodiversité associée”. 481 hectares désormais protégés dont l’évolution sera étudiée sur le long terme.

Le parc naturel marin d’Iroise

Ce parc marin se situe en Bretagne dans la réserve naturelle nationale (RNN) d’Iroise. Avec cette nouvelle reconnaissance, le site passera de 39 à 1129 hectares. Une mesure indispensable pour préserver les oiseaux marins qui nichent dans cet espace. La zone sera désormais protégée de toute action humaine qui pourrait lui être nuisible.

Le site Natura 2000

C’est en Normandie que l’on trouve ce site installé sur d’anciennes carrières de la vallée de Mue. Un site classé qui à l’origine s’étendait sur 25 hectares, et qui passera désormais à 198 hectares. La raison de cette mesure est avant tout la protection des chauves-souris, qui ont fait de cet endroit leur terrai de chasse, mais également leur habitat. Dans cet article, nous vous expliquions combien elles étaient indispensables à la biodiversité !

Ces 5 nouveaux sites font partie de l’engagement de la France en faveur de la biodiversité : protéger 30% des espaces terrestres et maritimes, et protéger 10% de ces 30% de manière forte, tout cela d’ici l’année 2030.