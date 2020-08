Il existe une maison de retraite pour les animaux, voici l’Arche de Nohant !

A Nohant-Vic dans le département de l’Indre, il y a un endroit qui fleure bon la tranquillité, la sérénité, la retraite. Une association baptisée « L’arche de Nohant » offre un repos mérité aux animaux maltraités, abandonnés ou tout simplement « à la retraite » ! Aucun effort ne leur est demandé, aucune contribution à quelques travaux que ce soient…

Ils vivent paisiblement dans ce lieu-dit de « Laleuf ». Choyés par Jack Parent et Anne Brissaud qui oeuvrent chaque jour pour leur offrir une fin de vie sans effort, ni maltraitance… Tous les animaux de l’Arche sont des « écorchés de la vie » ou des animaux usés… Une bien belle mission pour Jack et Anne…

L’association créée en 2019 accueille des animaux retraités ou en fin de vie. C’est aussi le cas pour les animaux de « divorcés » qui se séparent de leur animal. Ou encore, ceux de personnes décédées sans personne pour prendre leur animal. Ainsi poules réformées des batteries, moutons, chèvres, ânes ou même cochon vietnamien cohabitent dans la joie et la bonne humeur !

L’arche de Nohant travaille aussi en partenariat avec la SPA de l’Indre qui leur donne les animaux de basse-cour les plus âgés. Ils ont une trentaine d’animaux mais avouent ne pas pouvoir accueillir de chiens ou chats, par manque de place et par peur d’être submergés d’abandons sauvages !

Crédit photo : Arche de Nohant

Jack explique qu’ils accueillent souvent des poules de batterie retraitées à 10 ans. Souvent, elles leur arrivent avec la peau sur les os après 10 ans passées en batterie mais se remplument très vite dans les quatre hectares de la ferme.

Une ferme pédagogique pour bientôt ?

Dans un futur proche, ils aimeraient faire de cette maison de retraite pour animaux, une ferme pédagogique. Ils accueilleraient du public, mais également des personnes en situation de handicap qui pourraient se ressourcer auprès des animaux.

Crédit photo : Arche de Nohant

Ce projet à un coût et ils recherche actuellement des financements. Pour les aider vous pouvez faire un don sur HelloAsso ou les contacter via le site de la mairie de Nohant-Vic. On souhaite que leur projet se réalise et que de nombreux animaux retraités puissent continuer à profiter de leur générosité !