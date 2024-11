Adopter un chien, les inconvénients que les éleveurs ne mentionnent pas toujours

Et, c’est encore et toujours une année noire pour les animaux de compagnie avec 7 951 animaux entre le 1ᵉʳ juillet et le 31 août 2024, recueillis dans les refuges de la SPA ! Chaque année, ce sont plus de 60 000 chiens, chats, NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) qui se retrouvent lâchement abandonnés par leurs propriétaires, qu’il m’est impossible de nommer « maîtres » ! J’ai trois chiens qui viennent tous de la SPA de Vaux-le-Pénil (77), et jamais je ne les abandonnerai. Même si une taxe venait à voir le jour, même si parfois, ils sont une contrainte. Et, jamais je n’offrirai un chien ou un chat à qui que ce soit, car ce n’est pas un cadeau de Noël, l’adoption est un acte qui doit murement être réfléchi. Adopter un chien ou un chat, c’est également adopter les inconvénients qui sont « livrés avec » ! Stop à l’abandon, soyez conscients de ces quelques inconvénients avant de céder à l’appel d’une mignonne petite boule de poils !

Inconvénient n° 1 : un chien demande du temps

C’est une évidence, mais un chien demande du temps à sa famille. En effet, chaque jour, il faut le nourrir, le sortir, jouer avec lui, et parfois le conduire chez le vétérinaire. Pour ma part, mes chiens mangent deux fois par jour, à heure fixe, je me dois donc d’être présente le matin et le soir. Ils sortent aussi, en conséquence, je dois trouver le temps de les promener chaque jour. Le jeu et les câlins sont des activités quotidiennes, qu’ils ne manqueraient pour rien au monde. Il faut aussi trouver le temps pour cela.

Inconvénient n° 2 : le côté financier

Je n’ai jamais calculé le coût de l’un de mes chiens par mois, mais je sais que cela doit rentrer dans mon budget. Nourriture, accessoires (laisse, harnais, collier, gamelle), jouets, visites chez le vétérinaire, tout cela engendre des coûts incompressibles. En termes de nourriture, je pense qu’un seul chien me revient approximativement à 3,50 € par jour, en cuisant des pâtes (ou du riz) et des légumes chaque jour. Le vétérinaire est aussi très couteux, et il faut l’y accompagner au moins une fois par an, pour les vaccins et une petite visite de contrôle.

Et, lorsque le chien tombe malade ou qu’il doit subir une intervention chirurgicale, il faut être prêt à y laisser des plumes. Mon chien Lugo a été opéré deux fois de l’estomac en deux ans, pour un coût de 700 € à chaque fois. C’est vraiment un inconvénient auquel il faut penser avant d’adopter, et c’est aussi, très souvent, la cause des abandons !

Inconvénient n ° 3 : les chiens en vacances !

Depuis que mes chiens sont avec nous, soit 11 ans pour l’un, 10 ans pour le second et 6 ans pour le petit dernier, je choisis mes lieux de vacances en fonction d’eux. Je les emmène avec nous, et je peux vous assurer que ce sont plutôt les vacances des chiens que les nôtres, rythmées par leurs balades, leurs baignades, leurs besoins, etc. Sacrifice ? Non, plaisir total de partager avec eux des moments que l’on ne partage pas à la maison. Bien sûr, la solution existe avec une pension canine. Cependant, je ne l’ai jamais testée et mes chiens sont désormais trop vieux pour tenter l’aventure. De plus, cela a aussi un coût qui grèverait forcément mon budget vacances. Soyez conscients que les vacances seront dorénavant différentes, ou que vous devrez trouver une personne de confiance pour les garder.

Inconvénient n° 4 : des bêtises, des bêtises et encore des bêtises

Ce dernier inconvénient n’est pas universel puisqu’il va dépendre du caractère du chien. Néanmoins, lorsque les chiens sont encore des chiots, il faut être prêt à assumer les pipis dans le salon, les jouets déchiquetés, les chaussures explosées, et parfois même, les canapés passés à la moulinette ! Si vous êtes du genre maniaque, vous risquez de tester votre ami poilu quand il reviendra de promenades, les pattes terreuses, laissant de belles empreintes sur votre carrelage immaculé ! Quant aux chaussures, aux chaussons, aux coussins, je vous conseille de les cacher, notamment si vous adoptez un chien de chasse ! Cela fait 11 ans que je pourchasse mon braque ariégeois, qui pique tout ce qu’il trouve et qu’il promène à travers le salon (briquet, télécommande, coussin, oreillers) !

Des inconvénients, mais tant d’avantages !

Pour avoir adopté mes trois fous furieux à la SPA, je peux vous assurer que l’association m’a toujours prévenu des inconvénients que cela pourrait engendrer dans ma vie. Et, je vous assure que les inconvénients cités, je les ai tous vécus un jour ou l’autre. Néanmoins, les avantages sont si nombreux et j’ai toujours été consciente des désagréments. Un chien, c’est de l’amour avec un grand A, sans compromis, et sans rien attendre en retour. Pour une personne seule, un chien, c’est un compagnon qui force le maître à sortir et parfois lui permet de créer un lien social. Un chien, ce sont des doses de câlins à chaque occasion et des moments de jeu incessants.

Si vous adoptez un chien, que ce soit ou non, pour Noël, gardez toujours en tête que c’est un être vivant, qu’il va grandir, nécessiter des soins vétérinaires et parfois vous retourner la maison. Soyez également conscient qu’il « partira » avant vous et que sa perte sera difficile à surmonter. Si vous gardez cela en tête, pour une adoption, rendez-vous dans les refuges qui débordent ou en élevage professionnel. La vente en animalerie est interdite, et pourtant certaines en vendent encore : fuyez ces usines à chiens dans lesquelles le bien-être animal et l’éducation ne sont pas leurs préoccupations principales.

Et vous ? Avez-vous des chiens ou des chats ? Comment s’appellent-ils ? Et comment se passe la cohabitation avec vous ? Comme moi, habitez-vous chez lui ? Je suis curieuse et une grande amoureuse des chiens, racontez-moi votre expérience. Chaque année, des milliers de chiens sont abandonnés, victimes de décisions impulsives. Avant d’adopter, prenez le temps de connaître les inconvénients de cette responsabilité. Voici ce que personne ne vous dira en animalerie. Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .