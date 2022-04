Pourquoi est-il interdit de promener son chien sans laisse dans la foret à certaines périodes de l’année ?

Si vous être propriétaires d’un chien, vous devez aimer le lâcher à travers la campagne ou la forêt afin qu’il goûte à la liberté de courir sans être attaché… On ne le sait pas toujours, mais lâcher son chien en forêt ou dans les champs peut être néfaste pour les cultures et pour la faune sauvage. Lorsque vous promenez votre animal, la loi impose qu’il soit tenu en laisse, sauf dans les endroits explicitement indiqués par un panneau autorisant les chiens en liberté (parcs ou espaces réservés) … En dehors des zones autorisées, il est formellement interdit de lâcher son chien et notamment entre le 15 avril et le 30 juin, période de reproduction des espèces animales qui vivent en forêt… Voici la réglementation en matière de chiens en liberté.

Chiens en liberté, généralités

Votre chien doit être tenu en laisse en toutes circonstances et encore plus s’il est considéré comme dangereux, ou que vous le savez dangereux pour les autres chiens ou pour les humains. Les chiens n’ont pas le droit de circuler librement sur la voie publique en zone urbaine et le maire peut également interdire l’accès à certains lieux de la commune. Dans les espaces naturels, les chiens peuvent ne pas être attachés entre le 1er juillet et le 14 avril à condition de :

Ne pas être à plus de 100 mètres de leur maître;

Ne pas entrer dans des terres cultivées (près, vignes, vergers etc.);

Ne pas plonger dans les marais, rivières, étangs et lacs,

Et entre le 15 avril et le 30 juin cela donne quoi ?

Dans les bois et les forêts, les chiens doivent impérativement être tenus en laisse entre le 15 avril et le 30 juin. Vous devez également, avec votre compagnon poilu, emprunter les chemins et allées forestiers et ne pas investir les sous-bois. L’allée forestière comprend les routes, chemins ou sentiers forestiers, notamment les GR, mais aussi tous les chemins de promenade. Si un garde forestier surprend votre chien vacant librement, il peut vous infliger une amende allant jusqu’à 750€ (Article 213 du Code Rural).

Pourquoi n’ai-je pas le droit de laisser mon chien en liberté en forêt ?

Entre le 15 avril et le 30 juin, c’est la période de mise bas pour les mammifères et de nidification pour les oiseaux… Certaines espèces d’oiseaux nichent à même le sol, tout comme les mammifères. Les chiens, quant à eux, ont un flair très développé, et même le plus gentil des toutous pourrait détruire un nid, ou attraper un petit mammifère. Mais la simple présence du chien peut aussi stresser et déranger les espèces autochtones et faire que les femelles abandonneraient leurs progénitures… La biche par exemple abandonnera son petit si un chien s’est rendu trop près de son petit, laissant son odeur de canidés, donc de prédateur !

Ce qui, en finalité, mettrait en danger son cycle de reproduction. En montagne, lâcher un chien est interdit pour les mêmes raisons avec un petit supplément: votre chien en liberté, peut être ressenti par les chiens patous qui gardent les troupeaux en altitude, et il risquerait d’être blessé, mais vous pourriez aussi mettre le troupeau de mouton en panique ! Cette mesure n’est donc pas une simple mesure de répression, mais une mesure de prévention pour la faune sauvage.