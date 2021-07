Si vous tenez à votre chien, ne lui lancez JAMAIS de bâton pour jouer !

Lorsque nous sommes les heureux maîtres de gentils toutous, nous avons à cœur de leur offrir la meilleure vie possible. Et nous aimons les voir jouer, faire les fous comme s’ils étaient des enfants… Et comme pour les enfants, il y a des habitudes que nous avons avec nos chiens, qui ne sont pas de bonnes habitudes.

Un jouet pour chien ne doit pas être n’importe lequel… Certains jouets peuvent même être dangereux pour vos boules de poils. Même le fameux bâton ramassé en forêt ou sur la plage puis lancé au toutou peut présenter un danger pour lui… Quels sont les jouets à éviter absolument pour préserver la sécurité de votre chien ?

Le lancer de bâton : dangereux pour le chien

Si le bâton ramassé peut sembler bien inoffensif, ce n’est pas le cas du tout et c’est l’association des vétérinaires britanniques qui l’explique. Le bâton peut causer des lésions graves au niveau de la bouche et y laisser des échardes ou des épines. S’il avale des morceaux de bois, ceux-ci peuvent provoquer des lésions internes de l’œsophage jusqu’aux intestins. Certaines lésions peuvent aller jusqu’à l’intervention chirurgical, si un morceau de bois venait à se coincer dans le duodénum par exemple.

Les cailloux c’est non aussi !

Certains chiens adorent ramasser des cailloux et les poser pour qu’ils leur soient lancés… Si les cailloux sont très gros, le chien va littéralement se limer les dents à essayer de les croquer… Si le caillou est petit et que le chien est gros, il va pouvoir l’avaler… Et les conséquences peuvent être catastrophiques : les cailloux ne se digèrent pas et c’est chirurgie assurée… Avec les conséquences qui peuvent en découler.

Les jouets pour enfants : pas mieux !

Avouons que c’est trop mignon de voir son chien jouer avec une peluche ! Et pourtant c’est aussi dangereux que le caillou ou le bâton. Souvent les peluches ont des yeux, et les chiens adorent leur enlever ! Ils peuvent donc les avaler. Les peluches contiennent également de la mousse qu’ils peuvent également avaler.

Les balles de tennis un véritable danger

Ces petites balles jaunes pourraient sembler des jouets idéaux pour les chiens. Et c’est une grosse erreur que de leur donner ces balles. Les chiens, quand ils jouent mordent le jouet et la balle de tennis ne va pas résister longtemps aux mâchoires de votre toutou… A l’intérieur le plastique noir une fois déchiré peut être avalé et ne sera jamais digéré. L’occlusion intestinale guette et peut même entraîner le décès de votre chien.

Les jouets types hérissons ou poulets couineurs

Si ces jouets sont bien pour les chiens, il faut veiller à ce qu’ils ne les abîment pas… Si les jouets couinent, c’est qu’ils contiennent un sifflet que les chiens peuvent vite avaler, une fois détruit… Et les morceaux de plastiques peuvent avoir les mêmes conséquences que les balles de tennis ! On oublie les poulets et les hérissons sauf si votre chien joue sans les abîmer… Mais c’est à vous de le surveiller !

Mais avec quoi peut-il jouer alors ?

Tout d’abord, le chien ne doit jamais jouer seul. Certains chiens sont destructeurs et peu de jouets leur résistent. Les moments de jeu doivent donc être partagés avec le maître et surveillés. Il est préférable de ranger le jouet quand la partie est terminée.

Vous pouvez opter pour des jouets en corde, logiquement assez résistant, d’autant qu’ils existent dans toutes les tailles. Ou pour les jouets en plastique très durs réputés indestructibles. Méfiance tout de même, certains chiens parviennent à les croquer malgré tout ! Et dès que le jouet est abîmé, il faut le remplacer. Enfin, préférez également des jouets sans bisphénol 1 et sans phtalates, qui peuvent être néfastes pour votre chien.