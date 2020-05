Aux États-Unis, Zoom permet désormais de rencontrer et adopter un chien par vidéoconférence

Besoin d’un petit compagnon affectueux pour mieux affronter le confinement ? Aux États-Unis, l’application de vidéoconférence Zoom propose des rencontres virtuelles avec des chiens de refuge qui n’attendent qu’à être adoptés. Il s’agit d’un programme lancé en collaboration avec la marque de nourriture pour chien Pedigree et baptisé « Dogs on Zoom. »

Trouver un petit compagnon par vidéoconférence : Le programme « Dogs on Zoom » permet de trouver et adopter un chien, sans avoir à sortir de chez soi : tout se passe à distance, depuis la rencontre aux formalités d’adoption. À la place des réunions professionnelles ou familiales, ce sont des « réunions canines » que Pedigree propose d’organiser avec Zoom.

En collaboration avec la Nashville Humane Association, l’application de vidéoconférence est utilisée pour présenter des chiens de refuge aux personnes et familles qui souhaitent en adopter un ou plusieurs. « Ce sera la meilleure réunion Zoom que vous ayez toute la journée. » affirme Pedigree sur son site web.

Des formalités rapides et simplifiées

Le site Internet de Pedigree dispose d’une page spécialement consacrée au programme Dogs on Zoom. Y sont indiqués les horaires des réunions Zoom avec tous les toutous à adopter. La page donne également tous les détails sur le refuge de Nashville mais aussi sur toutes les formalités à suivre pour faire un don et/ou pour adopter un chien.

Pour ceux qui veulent participer au programme, ils peuvent directement poser des questions aux personnes qui présentent chaque chien. Ils n’auront ensuite qu’à remplir un formulaire de demande d’adoption. Pedigree s’occupera ensuite de tout, y compris le paiement des frais. Une fois que tout est en ordre, le chien sera conduit à son nouveau foyer.

Zoom rajoute une nouvelle corde à son arc

Depuis la mise en place du confinement, l’application Zoom a vu son nombre d’utilisateurs exploser en permettant d’organiser des séances de vidéoconférence avec plusieurs centaines de participants. Aujourd’hui, avec Dogs on Zoom, l’appli rajoute une nouvelle corde à son arc en jouant les entremetteurs entre les familles et maitres en quête d’un animal de compagnie et les gentils chiens à la recherche d’un foyer aimant.

Il est à noter toutefois que seuls ceux qui résident aux alentours du refuge concerné peuvent participer au programme. Pedigree ambitionne cependant de s’associer à plusieurs autres établissements afin de proposer le service partout aux États-Unis et même à l’étranger.

