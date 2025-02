Je vous donne mon avis sur les formations d’Esprit Dog pour éduquer un chiot

Vous ai-je déjà parlé de Kira, ma petite tornade sur pattes ? Cette adorable femelle braque allemand de 5 mois est entrée dans ma vie le 14 décembre dernier, tout droit venue d’un refuge. Dès son arrivée, j’ai su que ce serait une belle aventure, mais également un sacré défi, d’ailleurs les agents animaliers du refuge m’ont prévenu. À priori, le braque allemand est une « race à bêtise », et très intelligent. Les premiers jours, entre les petits accidents dans l’appartement et les bêtises (je ne compte plus les chaussettes martyrisées !), il a fallu trouver une méthode douce et efficace pour l’éduquer. Je vous donne mon avis Esprit Dog sur la formation éduquer son chiot, un site qui regorge de conseils et astuces. Découverte.

La propreté en appartement : patience et constance

Première mission avec Kira : lui apprendre la propreté. En appartement, pas de jardin pour des sorties express, ce qui complique un peu les choses. J’ai suivi les conseils de la formation Esprit Dog, qui met l’accent sur la constance et l’observation. Par exemple, à chaque réveil, après chaque repas ou session de jeu, je la descends systématiquement dehors, au même endroit. Dès qu’elle fait ses besoins, je la félicite avec enthousiasme : « Bravo ma Kira, tu es une championne ! » (et une petite friandise, ça aide aussi). En consultant, les retours et avis Esprit Dog sur la formation familiale m’ont aidé à comprendre que mon compagnon devait le plus souvent possible m’accompagner pour que Kira comprenne que nous sommes deux !

Il est arrivé fréquemment qu’elle nous laisse un petit pipi au retour de la promenade. Et, j’ai pu constater qu’Esprit Dog soulignait l’importance d’éviter les punitions en cas d’accident alors que c’était notre premier réflexe. Désormais, quand un petit « oubli » arrive, je nettoie simplement sans la gronder, car je sais que cela fait partie de son apprentissage. Aujourd’hui, je vois déjà des progrès : elle commence à gratter la porte d’entrée pour me faire comprendre qu’elle a besoin de sortir. Une vraie victoire !

Éviter les bêtises : anticiper et rediriger

Ah, les fameuses bêtises de chiots… avec Kira, j’ai eu droit aux chaussures mâchouillées, au tapis gratté, et même à un plaid transformé en confettis. Mais, grâce à l’approche positive de la formation, j’ai appris à comprendre ses besoins et à anticiper. Le secret ? Toujours avoir des alternatives sous la main ! Kira adore mordre, ce qui est normal à son âge. Plutôt que de la gronder, je lui propose des jouets à mâcher adaptés, comme un Kong rempli de crème de gruyère ou un os à ronger. Je laisse aussi une bouteille en plastique vide, elle adore faire un concert avec ! Lorsqu’elle s’attaque à un objet interdit, je la redirige calmement vers son jouet en disant « non » fermement, suivi d’un « tiens, ça, c’est pour toi ». Ce que j’apprécie particulièrement avec Esprit Dog, c’est leur manière d’aborder les erreurs de façon constructive. On apprend à ne pas culpabiliser et à rester patient, car l’éducation d’un chiot est un processus. Aujourd’hui, mes chaussettes respirent un peu mieux (même si quelques-unes disparaissent encore parfois).

Renforcer les bons comportements : l’éducation positive à l’honneur

Le plus beau dans cette aventure, c’est de voir Kira progresser grâce à des méthodes douces et bienveillantes. La formation d’Esprit Dog insiste sur l’importance de renforcer les comportements positifs. Par exemple, quand elle revient vers moi au parc, je la couvre de caresses et de compliments. Résultat : elle adore revenir quand je l’appelle, et c’est un vrai plaisir de la voir courir vers moi, oreilles en l’air et queue frétillante. Un autre exercice que j’ai appris consiste à lui enseigner à rester calme. Avant de lui servir son repas, je lui demande de s’asseoir et d’attendre quelques secondes. Cela demande un peu de patience, mais elle y arrive de mieux en mieux. À force d’encouragements, Kira comprend que le calme et l’obéissance lui rapportent des récompenses. Kira est encore jeune, et nous avons beaucoup à apprendre ensemble. Mais, grâce à des outils comme la formation Esprit Dog, je me sens bien mieux préparée pour l’aider à grandir en confiance et en harmonie. Alors, dites-moi, avez-vous déjà tenté l’éducation positive avec votre compagnon à quatre pattes ? Quels sont vos secrets pour éduquer un chiot en douceur ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .