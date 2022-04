Un jeune thaïlandais invente des abris pour chiens errants avec des panneaux d’affichage recyclés

Comme dans de nombreux pays du monde, les chiens errants sont un souci pour les autorités et pour les chiens eux-mêmes… Nés dans la rue, abandonnés ou en fuite, ils pullulent en Thaïlande et se cachent dans les ruelles, les parcs ou dans les villes. Mais lorsque des pluies diluviennes s’abattent sur le pays, ils n’ont aucun endroit pour s’abriter, ils ne peuvent compter que sur la chance, ou sur la bienveillance d’un passant… Une projet communautaire baptisé Stand for Strays invente un procédé génial pour les chiens errants… Le bien-être animal est au cœur de leurs préoccupations, mais ils ne peuvent évidemment pas adopter tous les chiens sans toits. Ils ont inventé le « Homeless Allot Model », et vous allez découvrir que c’est juste génial pour les toutous… On vous explique tout !

C’est quoi le Homeless Allot Model ?

Prenez un panneau d’affichage classique et imaginez qu’il puisse servir d’abri pour ces toutous errants ? Un panneau d’affichage classique se trouve contre un mur évidemment, mais si celui-ci pouvait se décaler par le bas, en restant fixé en haut, il pourrait faire un abri ! Ce groupe de lutte contre la maltraitance animale, invente donc le panneau d’affichage abri pour chien ! Avec un autre point essentiel : Réduire, Réutiliser, Recycler ! Avec leurs abris un peu particuliers mais tellement ingénieux, ils entendent donner un abri aux chiens errants sans pour autant augmenter la pollution environnementale !

Comment fonctionne leur invention ?

Le fonctionnement de cette innovation est assez simple… Le panneau est un panneau classique, mais il est fixé par le haut sur des charnières qui permettent de l’ouvrir en bas. Sur le dos du panneau, une petite plateforme a été fixée et se trouve suffisamment haute par rapport au niveau du sol, pour que le chien soit protégé de l’eau stagnante ou ruisselante. Le panneau se décale donc par le haut, la plateforme vient se clipser contre le mur sur un support spécial… Une fois ouvert, le panneau devient un abri contre la pluie et la plateforme, un endroit au sec où le chien peut dormir. Cela permet aussi de déposer de la nourriture sans qu’elle ne soit au sol directement.

Comment est née cette superbe idée ?

Ajarn Yossaphon Chanthongjeen est doctorant en philosophie à l’Université de technologie Rajamangala dans la ville de Pak Kret mais il est surtout un grand amoureux des animaux et des chiens en particulier… Les voir sans abri et voués aux colères de la météo, lui a donné l’idée de ces panneaux « niches ». Pour réaliser ces abris, ils récupèrent des panneaux d’affichage mis au rebut, et les transforment en abris géniaux ! Il n’y a qu’à regarder les photos pour constater que les toutous ont l’air bienheureux de profiter de leur nouvel abri de fortune mais tellement plus confortable qu’avant ! Il a déjà construit une vingtaine de panneaux placés à différents endroits de la ville… Les panneaux peuvent être dépliés par les passants et protéger les chiens de la pluie ou des fortes chaleurs, car ils leur servent aussi de parasols ! Vous pouvez retrouver la genèse de ce projet sur le site dédié ou sur la page Facebook Stand for Strays.