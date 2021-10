Adidas : vous pouvez littéralement plonger dans ce panneau d’affichage transformé en piscine

La marque allemande ne cesse d’innover, pour un public qui en sera certainement médusé. L’une des dernières idées d’Adidas est pour la promotion d’une nouvelle ligne de maillot de bain inclusive, et c’est plutôt énorme.

En effet, il n’y a que cette enseigne pour mettre une piscine de 5 m de hauteur en guise de panneau publicitaire. En partenariat avec l’agence Havas Creative Dubaï, ils ont édifié un panneau vivant, avec une vraie personne en pleine séance de natation à l’intérieur.

Un support de communication hors norme

Pour faire le premier plongeon, la marque allemande n’a pas lésiné sur les moyens puisqu’ils ont fait appel à leur égérie Dareen Barbar, une triathlète de handisport. Portant le maillot inclusif d’Adidas, l’ambassadrice de la marque aux trois bandes démontre avec finesse la qualité du produit sur la plage de Dubaï. Puis Raha Moharrak, ambassadrice d’Adidas et première Saoudienne à avoir escaladé le mont Everest, a pris la relève.

Dans cette piscine publicitaire, il y a pas moins de 11500 gallons d’eau (43000 l), soit l’équivalent de 163 baignoires; le panneau d’affichage a donc été fabriqué en acrylique renforcé pour supporter toute cette pression.

Un maillot de bain inclusif pour toutes les femmes

Dans cette campagne réalisée par Havas Middle East, avec la collaboration de Havas Creative et Red Havas, Adidas souhaite réellement que davantage de femmes se jettent à l’eau, et ce, quelles que soient leur corps, leurs capacités ou leur religion. La marque de sport a d’ailleurs invité les femmes à nager pour la première fois en juin dernier en présentant “Beyond the Surface”. Ce film contient un poème de la poète et militante pour l’inclusion sportive Asma Albadawi.

En effet, dans plusieurs cutures, dont celle des Emirates Arabes Unis, les femmes restent couvertes pour se baigner, car elles ne désirent pas montrer leur corps. La marque à trois bande leur a donc dédié cette nouvelle ligne pour qu’elles puissent à la fois conserver leur coutume et pratiquer leur sport préféré.

Par ailleurs, une enquête YouGov réalisé en 2021 révèle que seulement 12 % des femmes dans ce pays sont à l’aise avec un maillot.

L’inspiration en quête de tolérance

Ce panneau révolutionnaire est juste ce qu’il faut pour montrer au monde ce que pourrait faire cette marque. Il suffit de cette installation pour avoir une une visibilité planétaire; le but, étant entre autres, de montrer que le sport peut rassembler tout le monde, quelque soit sa culture, sa religion ou sa forme physique.

Le contenu de la piscine publicitaire a également été diffusé directement sur un écran numérique au-dessus de la patinoire du Dubai Mall. Les acheteurs et les visiteurs du centre commercial pourront ainsi profiter de l’expérience tout en allant vers le magasin phare Adidas.