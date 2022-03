Ces dispositifs étonnants qui permettent aux chiens de communiquer avec leurs maîtres en utilisant des mots

Votre chien vous parle et vous parlez avec votre chien ? Tout est normal, et vous parvenez même à vous comprendre. Quand il vous regarde avec des yeux doux, il veut une caresse, quand il court vers la porte-fenêtre ou qu’il choppe sa laisse dans sa gueule, il veut sortir… Meiyun Xu, étudiante en science du langage à Dijon, communique avec son chien Coco, grâce à un tapis sonore qu’elle a fabriqué elle-même en s’inspirant du modèle de sampler créé par Christina Hunger, une spécialiste du langage, américaine. Les vidéos de ces « chiens qui parlent » deviennent virales sur TikTok, et apparemment les chiens adorent ! Présentation.

Meiyun et Coco, un duo de choc !

Meiyun Xu aimerait, grâce à Coco, prouver que les chiens peuvent communiquer avec les humains autrement que par les aboiement et ainsi exprimer leur besoin. Quand elle a accueilli Coco, à l’âge de trois mois, elle lui a tout de suite appris les rudiments du langage humain avec des mots simples, toujours les mêmes évidemment. Puis elle a enregistré ces mêmes mots, avec sa voix, sur des buzzers colorés. Disposés sur un tapis, chaque buzzer à une place définie et correspond à une volonté du chien… Meiyun précise que Coco n’a jamais été forcé à communiquer, mais cela à l’air de lui convenir. Aujourd’hui âgé de 10 mois, Coco communique avec sa maîtresse même quand elle ne le lui demande pas. Il appuie tout seul sur « jouer », « friandise » ou « croquettes » évidemment ! Coco est également capable d’associer des suites de mots ou d’expliquer qu’il s’ennuie. Le chien comprend très bien l’humain, mais ce n’est pas nouveau ! Regardez la réaction de Coco, quand Meiyun appuie sur « maman » + « sortir » + « travailler », ça vaut toutes les réponses du monde !

Des tests prévus en avril 2022

L’étudiante explique dans une interview au journal Ouest France qu’elle n’a pas inventé ce système. Le tapis sonore vient des Etats-Unis, et a été, au départ, conçu par une orthophoniste pour des enfants avec des difficultés d’expression. Meiyun, elle, s’est lancée dans cette expérience dans le cadre de ses études. Elle explique : Au début, je souhaitais faire mes recherches sur des primates grâce à un écran tactile. Mais je n’ai pas pu le faire. Logistiquement, c’était plus simple avec un chien… Son modèle était tout trouvé, en la personne de Coco ! Même si la jeune femme est persuadée que Coco sait parler, elle devra le prouver dans un protocole expérimental à partir d’avril 2022. Le chien devra reconnaître des jouets, distinguer des objets selon leurs tailles etc… Elle analysera ensuite le taux de réussite, mais ne sait pas encore si elle poursuivra l’expérimentation, cela dépendra de Coco surtout car elle ne veut rien lui imposer ! En revanche, si elle poursuit le protocole expérimental, Mieyun inclura d’autres chiens dans le dispositif. Il semblerait que des maîtres soient déjà intéressés par ce dispositif. Coco possède désormais sa page Facebook et son compte Instagram

Comment créer un sampler pour parler à votre chien ?

A la base, ce dispositif est utilisé pour apprendre le langage à des enfants qui rencontrent des difficultés à s’exprimer. Les petits buzzers existent donc déjà. Il suffit de vous procurer les buzzers puis d’enregistrer un mot par bouton et de le placer sur le tapis… Imaginons que votre chien connaisse déjà le mot « sortir » ou « manger » . Enregistrez alors le mot avec votre voix sur un buzzer et apprenez au chien que lorsqu’il appuie dessus, il aura ce qui correspond. S’il ne connaît pas encore le mot que vous souhaitez lui apprendre il faudra avant, qu’il comprenne où vous voulez en venir avant de pouvoir l’associer au buzzer. Nous, on adore l’idée, mais il faut commencer avec des chiens très jeunes pour qu’ils puissent acquérir des automatismes… C’est donc raté pour nous 😊

