L’entreprise Resting Reef transforme les cendres de votre chat en récifs coralliens

Nous sommes, en France, parmi les pays d’Europe qui compte le plus d’animaux de compagnies. Le dernier rapport de la Facco (Fédération des fabricants d’aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers) mentionné par l’I-cad, annonce ainsi 16,6 millions de chats et 9,9 millions de chiens. Nos chiens ou nos chats, nous les aimons comme des proches, voire plus proches que des membres de notre famille humaine. Et, quand ils viennent à disparaître, nous sommes nombreux à choisir de les garder pour l’éternité, dans une urne animalière. Sur ce marché exponentiel qu’est le funéraire pour animaux, une entreprise britannique spécialisée, Resting Reef, lance un nouveau concept plutôt original. L’idée étant que les cendres de nos animaux de compagnie se destinent à recréer un écosystème marin. Explications.

Un mélange de cendres et de coquillages broyés

L’entreprise fondée par Aura Murillo et Louise Skajem, diplômées du Royal College of Art et de l’Imperial College de Londres, veut réinventer les soins funéraires et les rendre utiles ! Leur créneau : sauver les récifs coralliens ou les récifs d’huîtres qui déclinent dangereusement grâce aux cendres de nos petits protégés. Concrètement, l’idée est de mélanger des cendres avec des coquillages broyés pour ensuite former des urnes qui seront placées sous la mer, et restaureront la biodiversité. En quelque sorte, les urnes des animaux de compagnie deviendront un sanctuaire sous-marin, capable de redonner la vie à ces récifs abîmés par l’activité humaine.

Une première phase prévue à Bali en 2025

Dans la phase initiale du projet, les fondatrices de ce concept installeront, en février 2025, vingt urnes dans la baie de Tianyar et dans le village de Tulamben, au nord de Bali. Le cimetière sous-marin devrait permettre de restaurer le récif corallien qui se meurt à cause de la pêche intensive, entre autres. En s’inspirant du biomimétisme et des matières naturelles que l’on trouve dans ces récifs, les urnes, créées par une technologie de pointe, redonneront vie aux récifs. Ainsi, elles fourniront des abris aux animaux, des aires de reproduction, et des sources de nourriture.

Un hommage et un atout pour la biodiversité

L’idée est louable, néanmoins, il faudra passer la barrière psychologique des maîtres attachés aux cendres de leurs animaux, et je pense que ce sera peut-être le plus compliqué. Dans les faits, les cendres seront mélangées à des coquillages pour créer des structures semblables à celles d’un récif corallien. La texture qu’ils devraient proposer rappellera les modèles de croissance naturels d’anciens récifs de stromatolites, favorisant la croissance d’organismes tels que les coraux et les algues. Pour les propriétaires d’animaux de compagnie, le lieu deviendra évidemment un mémorial, mais également un nouvel atout pour la biodiversité. Depuis le 21 octobre dernier, il est désormais possible de réserver un mémorial sur le site officiel : pets.restingreef.co.uk.

Resting Reef propose aux maîtres une plaque personnalisée, une miniature du récif commémoratif intégrant une partie des cendres, ainsi que les coordonnées GPS de l’emplacement du récif en mer. Ces éléments permettent de garder un souvenir tangible et précis de l’hommage rendu à votre animal disparu. Néanmoins, il faudra y mettre le prix, car il est de 2 250 € pour le site de Bali. L’idée est belle, mais le prix exorbitant, non ? Et, vous ? Que pensez-vous de cette innovation ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .