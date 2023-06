Cette entreprise transforme les cendres des défunts en bijoux et vaisselle de cuisine en céramique

Dans notre culture, la mort est encore un sujet tabou pour certains. Elle est souvent perçue comme un mystère, un territoire inexploré qui suscite la peur et l’incertitude. Les croyances religieuses jouent un rôle important dans la perception de la mort. Dans certaines religions, la mort est considérée comme une transition vers une vie ou une autre forme d’existence dans l’au-delà. Évoquer la mort peut être considéré comme un présage de malheur ou de malchance. Par conséquent, il est préférable d’éviter le sujet pour ne pas attirer des énergies négatives. Lorsque la mort survient, on entend souvent dire qu’elle est plus difficile à accepter pour les proches, que pour celui qui meurt. Pour prolonger la « présence » des défunts, une start-up américaine, Chronicle Cremation Designs, fabrique des objets en céramique, à base de cendres des défunts. Étrange invention que de déguster un café dans une tasse fabriquée avec les cendres de votre grand-mère, non ? Découverte.

Chronicle Cremation Designs, qu’est-ce que c’est ?

Chronicle Cremation Designs est une entreprise qui crée de remarquables pièces d’art en céramique, grâce à une formule spéciale qui intègre les cendres des défunts dans leur émail. À la suite du décès de son grand-père, le fondateur Justin Crowe a ressenti le besoin de maintenir un lien régulier avec la mémoire de cet homme. Basée au Nouveau-Mexique, l’entreprise conserve chaque émail pendant deux ans, offrant ainsi aux acheteurs la possibilité de commander des articles supplémentaires ou de remplacement. De plus, Chronicle Cremation Designs propose également de créer des pièces grâce aux cendres d’animaux de compagnie, permettant ainsi de rendre hommage à ces êtres chers.

Pourquoi cette étrange idée d’invention ?

Aux États-Unis, pays d’origine de cette invention, le taux de crémation augmente fortement d’années en années. Aujourd’hui, près de la moitié des Américains choisissent la crémation. Ce choix se fait par conviction, mais également et surtout dans un souci économique. Les frais funéraires liés à une crémation sont beaucoup moins élevés que ceux liés à une inhumation. Cependant, en cas de crémation, la question de l’avenir des cendres se pose souvent. C’est de cette constatation qu’est née l’idée de Chronicle Cremation Designs qui est de transformer les cendres en des objets uniques du quotidien : tasse, mug, vase, etc. Pour ce faire, Justin Crowe a mis au point une recette spéciale de glaçage qui incorpore les cendres afin que les personnes gardent un souvenir vivant de l’être cher. « Le fait d’être aux côtés de mon grand-père lorsqu’il est mort dans sa maison a eu un impact profond sur ma façon de voir les choses », explique-t-il dans une interview accordée au site Mashable.

Pourquoi cette invention et combien cela coûte-t-elle ?

Sur son site web, Justin Crowe, le propriétaire de Chronicle Cremation Designs, expliquait : « Plutôt que de simplement contempler une urne ou une photographie sur une étagère, je voulais trouver un moyen d’interagir avec les souvenirs au quotidien. C’est ainsi que notre processus est né, avec pour objectif de perpétuer les souvenirs des personnes qui ont vécu avant nous dans notre vie quotidienne ». Parmi les articles proposés par Chronicle Cremation Designs, il existe une tasse à café disponible (199 dollars), un grand bol pour centre de table (649 dollars), un luminaire à bougie (249 dollars), et des bouteilles couplées, qui peuvent servir de vases décoratifs (849 dollars).

De plus, l’entreprise propose une urne (399 dollars), qui peut contenir les cendres d’un autre membre de la famille ou de tout autre objet. Enfin, un collier pendentif accompagné d’une chaîne en argent sterling est également disponible (189 dollars). Ne serait-ce pas là un nouveau moyen d’exploiter le marché très lucratif de la mort et de jouer « un peu » avec les sentiments des gens pour se faire de l’argent ? Découvrir l’étrange invention de Cremation Design ? Rendez-vous sur la page Instagram, il existait aussi un site internet, inaccessible à l’heure où nous écrivons ces lignes. Apparemment, l’inventeur de ce procédé s’est tourné depuis vers la transformation des cendres en pierres.