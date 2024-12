Lodela : l’invention d’une tombe végétalisée innovante, remplie de billes d’argile

Avant que la mort ne vous emporte, vous avez peut-être des « envies » ou des « souhaits » concernant le déroulement de vos obsèques. En 2008, selon une enquête IPSOS, plus de la moitié des français choisissent plutôt la crémation que l’inhumation. Que ce soit pour des raisons financières ou morales, l’inhumation n’est plus aussi courante qu’il y a 30 ou 40 ans. En même temps, une tombe, c’est froid, impersonnel, et juste un morceau de marbre, sans vie, non ? Cela pourrait changer avec l’invention de Frédéric Perment paysagiste à Aiffres, qui souhaite apporter une touche de vie et de douceur aux cimetières. Son idée lui a été soufflée par un couple endeuillé : une tombe vivante puisque végétalisée. Embarquement immédiat à la découverte de cette innovation mortuaire, mais pas morbide !

Une idée inspirée par un couple endeuillé

Dans une interview accordée au journal La Nouvelle République, Frédéric Perment raconte qu’il n’avait jamais imaginé, un jour, dessiner des tombes. Pourtant, en 2015, un couple endeuillé lui demande une alternative au marbre traditionnel : une tombe vivante, chaleureuse et naturelle. C’est ainsi qu’il imagine une sépulture en acier Corten, ce matériau robuste et recyclable, sublimé par un tapis de sedum, une plante grasse résistante qui ne nécessite presque aucun entretien. Pour information, l’acier Corten est un type d’acier allié conçu pour résister à la corrosion atmosphérique, tout en proposant une apparence unique grâce à sa patine rouille naturelle.

La tombe végétalisée de Frédéric Perment : présentation

La tombe végétalisée conçue par le paysagiste repose sur une structure ingénieuse : un bac en acier Corten rempli de billes d’argile pour la rétention d’eau, surmonté d’un feutre géotextile et d’un support de culture accueillant le sedum. Cette plante miracle, au feuillage vert ou rouge selon la saison, pousse lentement et résiste aussi bien aux fortes chaleurs qu’à la sécheresse. Un exemplaire de cette tombe innovante a été choisi pour le cimetière de Sète, aux côtés de Georges Brassens, illustre poète et chanteur français, et elle semble parfaitement adaptée au climat de l’Hérault.

Légère, élégante et entièrement recyclable, cette création séduit par son esthétique moderne et son entretien minimaliste. D’ailleurs, le désormais paysagiste « funéraire », propose deux formules : le kit prêt-à-poser pour les pompes funèbres et la version personnalisable destinée aux particuliers. Sur la version personnalisable, le futur défunt ou ses proches pourront choisir le type de fleurs (rosiers, lavande, petits arbustes, etc.). J’adore l’idée !

Et, le coût de cette tombe innovante, cela donne quoi ?

Le coût des obsèques en France varie de 3 000 € à 5 000 € selon une moyenne donnée par les pompes funèbres générales. Pour la tombe végétalisée, le prix de départ est d’approximativement 3 600 €, soit dans la moyenne des prix d’une tombe classique en granit.

Mon avis sur la question et quelques conseils avisés

En 2024, mon mari et moi-même avons été touchés par le décès soudain de ma belle-mère : une épreuve émotionnelle compliquée évidemment. Chez mes beaux-parents, la mort était un sujet tabou, un sujet dont on ne parle pas par superstition probablement. Et, je peux vous assurer que la mort, il faut en parler pour éviter de laisser ceux qui restent dans le désarroi le plus total. Au décès de ma belle-mère, rien n’était préparé, laissant un conjoint dépendant, et des enfants pris au dépourvu. Que faire pour les obsèques ? Comment créer des cartes de condoléances ? Comment gérer un homme de 85 ans dépendant ? Comment ouvrir une succession avec un conjoint survivant dépourvu de ses facultés mentales ?

Un imbroglio infernal qui ajoute du stress, et des tracas énormes à ceux qui restent, je peux vous le certifier. De mon côté, pour ma mère et pour moi-même, tout est prêt. Je sais ce qu’elle souhaite, je dispose des procurations sur ces comptes bancaires, le jour J que je désire le plus tard possible, j’aurai seulement deux coups de fils à passer. Quant à moi, mes enfants savent que je veux des obsèques écologiques : cercueil en carton et incinération. Mais, du coup, je vais peut-être revoir ma copie, la tombe végétalisée pourrait correspondre à mes valeurs écologiques.

On peut rire de tout, même de la mort, alors abordez le sujet avec humour, en expliquant à vos enfants que vous souhaitez des coquelicots ou des roses bleues pour vos obsèques. Je vous promets que vous leur ôterez une sacrée charge mentale le jour où vous passerez de vie à trépas. Vous souhaitez en savoir plus sur ce concept génial qui ramène aussi la biodiversité dans les cimetières, rendez-vous sur le site officiel : sepulture-lodela.fr. Et vous ? Cette tombe végétalisée vous inspire-t-elle ? Avez-vous déjà transmis vos volontés à vos proches ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .