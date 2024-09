Quatre innovations étonnantes pour des funérailles plus écologiques

En 2023, 638 266 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrés par l’INSEE. Toutes ces personnes passées de vie à trépas donnent lieu à l’organisation d’enterrements, sous différentes formes. Le marché du funéraire est un marché relativement juteux, et les sommes demandées pour procéder à une inhumation ou à une crémation peuvent être faramineuses ! De nombreuses entreprises spécialisées dans le funéraire tentent de rendre ces rituels moins polluants pour la nature, mais respectueux du défunt, par des innovations originales. La mort est encore un tabou pour certains, néanmoins elle est inéluctable. Alors pourquoi ne pas choisir ses funérailles, et les rendre les plus écologiques possibles ?

L’Écodôme, une invention créée pour la dignité du défunt

Comme je vous l’ai expliqué en introduction, les frais liés à un enterrement peuvent être exorbitants. De plus, ils ne se limitent pas à l’enterrement, mais concerne aussi la construction d’une stèle, ou d’une pierre tombale, lors d’une inhumation. Ces monuments sont couteux, et la pose de ces derniers peut prendre plusieurs mois, voire années, si la famille manque de moyens. La tombe se résume donc à un tas de terre en attendant mieux. L’Écodôme est une invention de l’entreprise bretonne Dignity, spécialiste du funéraire depuis 1993. Le concept est simple puisqu’il s’agit de recouvrir la terre, avec une stèle provisoire portant des indications sur le défunt et une illustration de son choix sur une plaque funéraire personnalisée en pierre ou en plexiglas. En savoir plus sur l’Écodôme, retrouvez notre article dédié à cette invention en cliquant ici.

Le Scrugg ou cercueil vertical qui minimise l’emprise au sol

Lors d’une inhumation classique, le cercueil est déposé à l’horizontal au fond du tombeau. Les cimetières communaux ne sont pas extensibles, et parfois la place manque ! Le Scrugg est en réalité un concept de cercueil vertical, qui se visse dans la terre, grâce à une machine inventée pour cet usage. Le corps est déposé dans le cercueil vertical muni d’une vis sur le dessus. La machine ressemble à un tournevis géant qui peut visser le cercueil directement dans la terre. Ainsi, l’emprise au sol est bien plus petite que pour un cercueil déposé à l’horizontal. En savoir plus sur cette invention plutôt originale, rendez-vous sur cet article, que nous lui avions consacré.

L’urne biodégradable

Cette invention se destine à celles et ceux, qui souhaitent que leurs cendres retournent à la nature. Dans certains cimetières, il est possible d’enterrer les urnes, ou de les déposer dans un columbarium. Dans le cas de l’enterrement de l’urne, celles en métal ne sont évidemment pas biodégradables et peuvent même être une source de pollution pour les sols. Nous avons dû faire le choix d’une urne en carton, biodégradable, qui fera que dans quelques mois, les cendres de notre proche décédée, permettront à un arbre de grandir. Nous vous avions présenté le concept de LivingUrn dans cet article, mais de nombreuses urnes biodégradables, en carton, existent désormais dans les boutiques funéraires.

Le Corbicyclette pour un « dernier voyage » écologique !

Isabelle Plumereau, fondatrice des pompes funèbres Le Ciel & La Terre à Paris, innove avec un service inédit : la Corbicyclette. Depuis quelques mois, ce concept original est proposé aux défunts et à leurs proches. Il s’agit d’un triporteur électrique de plus de deux mètres de long, spécialement aménagé en corbillard. La Corbicyclette attire l’attention lorsqu’elle circule dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, suscitant des réactions majoritairement positives. Les passants s’accordent à dire que cette alternative écologique est une excellente idée, souvent perçue comme une option attrayante pour les « bobos » parisiens.

Mais, elle s'adresse en réalité à un public bien plus large : tous ceux qui souhaitent des obsèques respectueuses de l'environnement. Et, ils sont de plus en plus nombreux à privilégier ce type de démarche funéraire écoresponsable, alignée sur des valeurs de durabilité et de respect de la nature. Retrouvez notre article dédié à la Corbicyclette en cliquant ici.