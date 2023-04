Écodôme : l’invention d’un aménagement temporaire qui apporte « dignité, respect au défunt et à sa famille »

Le décès d’un proche est toujours une épreuve pour celles et ceux qui ont à le vivre. Aux émotions ressenties viennent parfois s’ajouter des tracas qui peuvent sembler plus futiles, mais qui empêchent les proches de faire leur deuil comme ils le souhaiteraient. Lorsque que le défunt a choisi l’inhumation, les délais d’attente entre l’enterrement et la création de la pierre tombale sont parfois très longs. Ces délais peuvent être dus aux entreprises funéraires, à la pénurie de certains matériaux ou au temps nécessaires pour les proches de réunir les finances pour réaliser ces « travaux ». Un entrepreneur breton, Didier Calarnou, invente un nouveau système pour permettre aux proches de se recueillir devant une sépulture « provisoire ». Son nom : Écodôme, et l’on vous explique tout !

Dignity, c’est qui ?

Basée à Cléder (29), l’entreprise Dignity à été fondée par Didier Calarnou, qui a fait toute sa carrière professionnelle dans le monde du funéraire. Il a débuté en 1993, puis a tenu les rênes de l’entreprise familiale pendant 15 ans. Une reconversion professionnelle ? Pas tout à fait ! Son expérience lui a permis d’avoir une autre vision du funéraire et lui a donné l’envie d’appréhender autrement ces périodes difficiles. En fondant Dignity, il a souhaité aborder le deuil différemment et tente d’apporter encore un peu plus aux familles, en offrant une autre dimension à ses valeurs fondamentales : Respect et Dignité. C’est pour ces valeurs que Dignity a vu le jour en 2022 et, avec elle, le concept des Écodômes.

Un Écodôme Dignity, qu’est-ce que c’est ?

Au décès d’un proche, si la pierre tombale n’existe pas encore, le cercueil est recouvert d’un monticule de terre. Et c’est devant ce monticule que les proches devront se recueillir le temps que la pierre tombale vienne le recouvrir. Parfois, il se passe des mois, voire des années, avant que les familles puissent offrir une pierre tombale à leurs défunts. Écodôme® est une solution brevetée, qui vient se poser sur le monticule de terre, offrant ainsi une pierre tombale « provisoire ». Une invention originale, qui permet aux proches un deuil facilité, devant une tombe digne de ce nom !

Comment ça marche ?

Écodôme se présente comme un grand couvercle en ABS recyclé disponible en gris ou blanc. Il va permettre de délimiter et d’identifier une sépulture en pleine terre ou en caveau. Afin de répondre aux besoins de la famille, l’Écodôme peut également être personnalisé. Plusieurs options sont alors possibles, comme de choisir un visuel présélectionné par l’entreprise ou de faire imprimer un visuel personnalisé. Comme sur la pierre tombale, les noms, les dates de naissance et de décès sont ajoutées sur le visuel. Il est par ailleurs possible de choisir la « sobriété » avec simplement l’identification du défunt.

Les plaques funéraires pourront être déposées sur le dôme, à condition de ne pas dépasser les soixante kilos de charge. La mort est encore un sujet tabou, pourtant elle fait partie de notre vie, et donner les moyens à la famille de faire son deuil plus dignement est une véritable aide. Cette invention mérite d’être connue et soulagera probablement de nombreuses familles, lasses de se recueillir devant un monticule de terre ! Aucun prix n’est communiqué quant à l’Écodôme, mais vous pouvez directement contacter l’entreprise Dignity-France.