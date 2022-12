« L’histoire de votre vie gravée sur votre tombe » l’invention qui ajoute une capsule mémorielle aux pierres tombales

Lorsque l’on visite un cimetière, on constate parfois des pierres tombales qui intriguent. Ne vous êtes-vous jamais demandés en apercevant une épitaphe comment ou pourquoi cette personne était décédée si jeune ? Ou encore ce qu’elle avait accompli dans sa vie suite au message laissé par un proche ou à sa plaque funéraire ? Les pierres tombales indiquent le nom, le prénom, la date de naissance et celle du décès, rien de plus. Un inventeur du Massachussets, Michael Bourque, souhaiterait changer tout cela et apporter un peu « de vie » aux pierres tombales. Dans cette optique, il compte installer des QR Code pour transformer les pierres tombales en histoire de vie interactive. On vous explique tout !

Pourquoi cette étrange invention ?

L’inventeur de ce QR code un peu particulier trouvait que les cimetières étaient tristes, sans âme et que les visiteurs ne pouvaient pas connaître grand-chose du proche à qui ils rendaient visite. Il s’est donc mis en tête d’utiliser la technologie pour changer cette situation. L’homme de 55 ans a, de ce fait, créé des QR code qu’il installe sur les pierres tombales. Les visiteurs, munis de leur Smartphone n’ont qu’à scanner le QR code pour ouvrir une page web qui raconte la vie du défunt. Cette idée lui a été inspirée par le décès de son père à 87 ans, en 2017. Il a d’abord acheté un domaine au nom de son père, puis généré un QR code pour créer une connexion unique à ce domaine. Avec une imprimante 3D, il a ensuite reproduit le QR code et l’a collé sur la tombe de son père.

Que se passe-t-il lorsque l’on scanne le QR code ?

Les visiteurs qui scannent ce QR code sont redirigés sur une page qui les informe de la vie de John. On apprend alors qu’il était charpentier, passionné de généalogie et qu’il était un vétéran de la guerre de Corée, dans des missions d’essai de la bombe A au Nevada. Lorsque Mr Bourqu, a publié son idée de QR code sur LinkedIn, plus de 18 000 personnes se sont dites intéressées par l’idée. Michael Bourque n’en est pas à son coup d’essai concernant les inventions : à 16 ans déjà, il inventait un tournevis pour vélo qui permettait de réparer une poignée en deux minutes au lieu de vingt.

Et en France, est-ce que cela existe ?

En 2012, l’entreprise Making Everlasting Memories (MeM) proposait déjà ce type de prestatio. Cette possibilité est aujourd’hui offerte en France par LifeMemory, anciennement RequiemCode que nous vous avions présenté en 2020. L’idée a peut-être été reprise à Michael Bourque qui se dit inventeur de ce procédé original. En vous connectant sur le site LifeMemory, vous choisissez des photos ou vidéos à mettre sur le futur QR Code.

Quelques jours plus tard, vous recevez un coffret contenant le précieux QR code et vous n’avez plus qu’à l’apposer sur la pierre tombale. Ainsi, les visiteurs pourront découvrir un moment de vie, une vidéo ou des photos de la personne défunte. Le QR Code LifeMemory coûte 59 € (au lieu de 149 €). C’est probablement l’occasion de transformer une triste pierre tombale en une pierre tombale 2.0 ? Cela peut paraître un peu étrange, mais finalement l’idée est ingénieuse, notamment pour les plus jeunes qui pourraient, grâce à ce système, voir s’animer des personnes qu’ils n’ont pas connues dans la « vraie vie » !