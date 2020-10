Réalité augmentée : RequiemCode propose de « revivre un bon moment » avec un proche disparu

Nous sommes à la veille de la Toussaint, ce jour où l’on se recueille sur les sépultures de nos proches, ce jour où les cimetières s’embellissent de multiples chrysanthèmes. On dit souvent qu’il n’y a pas attendre la Toussaint pour penser à nos disparus, pourtant c’est ce 1er Novembre qui reste ancrée dans notre calendrier.

Apporter des fleurs ou un petit mot c’est une idée, mais cela reste classique ! Imaginez que, muni de votre smartphone, vous puissiez flasher un QR Code directement sur la sépulture, et revivre un souvenir ou une vidéo de votre proche. C’est l’étonnant concept de REQUIEMCode.

La mort est un sujet difficile, sur lequel on communique peu. Pourtant nous sommes tous, un jour ou l’autre confrontés à la perte d’un proche. Afin de pouvoir garder un souvenir « vivant » de celui ou de celle qui n’est plus, REQUIEMCode propose un concept original.

REQUIEMCode c’est quoi ?

Concrètement il vous suffit de choisir une vidéo ou une jolie photo de l’être disparu. Puis de remplir le formulaire sur le site RequiemCode. En retour, vous recevrez un QR Code incluant votre message ou vidéo posé sur une petite plaque commémorative. Il vous suffira de la déposer sur la pierre tombale pour qu’elle soit accessible à tous ceux qui viendront se recueillir. Munis de leurs smartphones, la lecture du QR Code leur offrira le souvenir que vous aurez choisi.

Combien ça coûte ?

Le prix initial est de 199€ mais une remise de 50% est possible jusqu’au 15 novembre 2020 inclus, soit 99€. Ce prix comprend la création de votre RequiemCode, la plaque gravée personnalisée, la version numérique, le service numérique pour affichage en réalité augmentée et la protection par code secret. Le code secret permet aux seuls proches de pouvoir découvrir le message laissé derrière le QR Code.

Malgré l’absence d’informations sur l’entreprise et les mentions légales sur le site officiel, nous trouvons que c’est une belle idée qui change des classiques fleurs laissées sur les pierres tombales. Et une manière originale de revoir un souvenir partagé avec le défunt ! D’ailleurs, sachez que les cimetières resteront ouverts au public au moins jusqu’au 1er novembre, malgré le confinement. Honorer un proche est un motif de déplacement louable pour le gouvernement. Et c’est le moins que l’on pouvait attendre !