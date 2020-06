Balles de Graines : une deuxième campagne sur Ulule pour créer des zones de fleurs destinées aux abeilles 

Vous n’avez toujours pas créé votre parterre de fleurs destiné aux abeilles ? C’est vraiment le moment d’y penser ! D’une part, parce que c’est maintenant qu’il vous semer les fleurs mellifères… Mais aussi, parce que Balles de Graines lance sur Ulule sa deuxième campagne de pollinisation !

En 2019, Balles de Graines avait atteint les 574 préventes… En 2020, l’objectif est de 1000 ! Mille nouvelles zones pour que nos si précieuses abeilles solitaires ou domestiques puissent continuer à nous nourrir ! On vous le dit souvent… Les abeilles sont indispensables à la biodiversité et il faut à tout prix les protéger.

Ces balles de graines vont permettre de revitaliser les villes et les jardins ! Elles sont composées de mélange de fleurs mellifères très appréciées des abeilles mais également des autres insectes pollinisateurs. Ces petites boules déjà formées et presque autonomes peuvent se jeter partout !! Dans votre jardin bien sûr mais aussi dans des pots de fleurs sur votre balcon ou encore à la volée au gré de vos promenades champêtres ! Et il n’y a pas de saison pour lancer des balles de graines !!! Enfin, mieux vaut éviter les mois de Novembre à Février pour un résultat optimal.

Les abeilles et autres pollinisateurs sont en danger et leurs populations déclinent depuis 30 ans… Cela est dû à plusieurs facteurs comme les frelons asiatiques redoutables prédateurs des abeilles. Ou encore par les produits phytosanitaires néfastes pour les abeilles. Et évidemment par des causes environnementales et au développement des monocultures qui appauvrissent les sols de végétaux mellifères !

Nous soutenons ce projet !

Nous avons hâte de recevoir nos balles de graines pour les disséminer dans des endroits que nous seuls connaîtront… Il nous faudra surveiller nos petites boules secrètes et attendre 60 jours pour y voir les premières fleurs… Pour 6€ vous pouvez sauver des milliers d’abeilles… Ce n’est qu’une goutte d’eau mais il en va de leur survie ! Nous sommes le 566ème contributeur… Plus que 434 pour arriver à 1000 !

Photo de couverture Balles de Graines (gauche) Jack Hong / Shutterstock (droite)