Microsoft dépose un brevet pour « communiquer » avec les morts !

Communiquer avec nos proches disparus à l’aide d’un chatbot et de l’intelligence artificielle ! C’est le projet de Microsoft qui vient de déposer un brevet dans ce sens. Ethiquement, cela pourrait poser question car l’intelligence artificielle du chatbot va récupérer les données personnelles de la personne décédée. Pour les numériser afin de pouvoir « interagir » avec elle ! Le brevet de Microsoft semble s’inspirer d’un épisode de Black Mirror (saison 2 épisode 2) où une femme communique avec son mari décédé par le biais d’un chatbot !

Alors qu’au Japon, il est possible de remplacer le proche décédé par un robot, Microsoft espère donc aller encore plus loin avec ce chatbot ! C’est en fait, une « version numérisée » de la personne décédée que Microsoft tente de mettre en place. Le brevet se nomme Create a conversational chatbot of a specific person que l’on peut littéralement traduire par « Créer un chatbot conversationnel d’une personne spécifique ». L’intelligence artificielle utilise les réseaux sociaux (tweets, publications, photos) pour imiter la personne disparue.

Et éthiquement ça se passerait comment ?

N’oublions pas que d’ici 50 ans, Facebook comptera plus de disparus que de vivants à priori ! Il y a donc matière à récupérer des données ! Comme souvent dans ce genre de projet, le problème d’éthique se pose ! En matière de législation, la récupération de données des personnes décédées est interdite ! Et celles-ci doivent donc autoriser la récupération de leur vivant ! Rien ne dit que ce brevet verra le jour en tant que chatbot réel. Le travail d’encadrement par la loi est pharaonique, rien n’est encore acté quant à ces données de personnes décédées…

Est-ce un réellement une innovation ?

On peut également légitimement se poser la question de la communication avec les morts ! Est-ce un réel bénéfice que de communiquer avec ceux qui ne sont plus ? Ne serait-ce pas un élément ne permettant pas de faire un deuil pourtant nécessaire pour continuer à vivre ? Bref, ce genre de chatbot montre les limites de l’éthique tout en confirmant les « non-limites » de l’intelligence artificielle.

Pas vraiment nouveau !

S’inspirant d’un épisode de Black Mirror, un programmeur avait créé « Dadbot » en 2017, un chatbot qui pour parler avec son père mort. L’entreprise américaine Eternime avait également créé une application pour communiquer avec les morts… On peut également citer le concept RequiemCode qui ne permet pas vraiment de communiquer avec un défunt mais qui propose de « revivre un bon moment » avec un proche disparu ou encore cette maman qui « communique » avec sa fille décédée en 2016 en utilisant la technologie de réalité virtuelle…