Régnier, d’incroyables poêles à bois en céramique, peints à la main et Made In France

De passage chez un ami lors des fêtes de fin d’année, j’ai découvert dans son salon, une véritable œuvre d’art chauffante ! Après m’être émerveillée sur la beauté du poêle, et m’être installée juste devant pour profiter de sa chaleur, je l’ai quelque peu questionné. Et, voici ce qu’il m’a raconté sur ce poêle qui est, en réalité, en céramique et peint à la main ! Son poêle en céramique vient de France et plus particulièrement du Pas-de-Calais, à Desvres, par l’atelier Régnier, référence incontournable et unique en matière de poêle à bois en céramique ! En effet, chaque poêle est une pièce unique, façonnée, assemblée et peinte à la main. Ce n’est pas juste un appareil de chauffage, c’est une véritable œuvre d’art qui traverse les époques sans prendre une ride. Une petite plongée au cœur de ce savoir-faire unique au monde ? C’est parti.

Régnier : un savoir-faire unique en France

Depuis des décennies, l’entreprise Régnier incarne l’excellence artisanale française. Ici, pas de production industrielle ni de chaîne d’assemblage impersonnelles. Chaque poêle est fabriqué à l’unité, dans le respect d’un savoir-faire ancestral. Chaque pièce est soigneusement montée à la main, ajustée avec précision et pensée pour s’intégrer parfaitement dans l’espace auquel elle est destinée. Vous avez un petit salon cosy ou une grande pièce à vivre ? Pas de problème, la taille du poêle est sur-mesure, ajustée à vos besoins et à votre décoration. D’ailleurs, il existe aussi des poêles en céramique, version granulés de bois, si vous envisagez, par exemple, de convertir votre vieille cheminée en poêle à pellets !

La faïence, une matière noble par excellence !

Lorsque vous pénétrez dans une pièce dotée de ce poêle en céramique, ce n’est pas compliqué, vous ne voyez que lui ! Les peintures sont détaillées, précises et si minutieuses qu’il est un tableau de maître à lui tout seul. Impossible d’en connaître la valeur et aucune information non plus sur le site du fabricant, mais j’imagine qu’il ne doit pas être à la portée de toutes les bourses ! Une œuvre d’art se paie, mais pour cette fois, disons que c’est une œuvre d’art utile !

Quels sont les bénéfices de la céramique pour chauffer ?

Lorsque le poêle est chargé, la chaleur, par le biais de la céramique, chauffe tout autour du poêle, diffusant la chaleur dans toute la pièce. Mais, c’est aussi un parfait chauffe-plat, qui a maintenu au chaud, la galette frangipane, préparée avant la petite réunion de famille ! Sur la partie supérieure, certains modèles peuvent accueillir un four qui permet de ne pas utiliser l’électricité du four traditionnel, mais la chaleur du bois.

Certains, pour la beauté de l’objet, peuvent aussi choisir une petite rehausse, ce qui le sublimera davantage ! Bref, chaque détail est pensé pour allier beauté et fonctionnalité. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site Régnier. Et vous, possédez-vous un poêle en céramique peint à la main ? Que pourriez-vous nous raconter à son sujet ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .