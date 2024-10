L’arbre aux panneaux solaires d’Hervé Louifi, une œuvre d’art utile bientôt à Paris ?

Si vous connaissez la commune de Saint-Georges-Buttavent, en Mayenne, l’arbre un peu particulier d’Hervé Louifi fait déjà partie de votre quotidien. Et, si cette commune des Pays-de-la-Loire ne vous dit rien, je vous invite à découvrir cet « arbre solaire » directement inspiré de la nature, qui n’est pas une simple sculpture. D’ailleurs, cet arbre n’est pas l’invention d’un designer ou d’un artiste renommé, mais celle d’Hervé Louifi, métallier local, qui s’est inspiré de l’un de ses rêves ! Probablement un peu artiste à ces heures, le métallier a fabriqué une petite œuvre d’art que les habitants, les touristes ou les passants peuvent utiliser pour recharger leurs smartphones. Et, la bonne nouvelle, c’est qu’il est déjà en vente pour les collectivités. L’arbre solaire : une solution d’avenir pour limiter la consommation d’électricité que je vous présente immédiatement.

Une énergie renouvelable et gratuite

Les meilleures inventions ne proviennent pas toutes d’un laboratoire scientifique, ou d’une multinationale ! L’arbre solaire, Hervé Louifi, l’a imaginé dans l’un de ses rêves durant lequel il se trouvait sans batterie au pied d’un arbre en plein désert. Une inspiration étonnante, mais qui, finalement, possède du sens ! Cet arbre solaire est pensé pour offrir une énergie renouvelable et gratuite aux usagers urbains, avec un impact minimal sur l’environnement. En effet, ce que je pourrais qualifier d’œuvre d’art contemporaine, fonctionne exclusivement grâce à l’énergie solaire, une source propre et inépuisable. Nous avions d’ailleurs publié un article au sujet de la toute première version. Cet arbre solaire n’est-il pas magnifique ?

Un arbre bardé de panneaux solaires

Le prototype installé devant l’atelier de l’entreprise d’Hervé Louifi se dresse à six mètres de hauteur et est équipé de neuf branches métalliques recouvertes de panneaux solaires. Ces modules photovoltaïques captent l’énergie du soleil et la stockent dans des batteries au lithium logées dans le tronc de l’arbre. Grâce à ces réserves d’énergie, la structure est dotée de quatre prises USB pour permettre aux passants de recharger gratuitement leurs téléphones et autres petits appareils électroniques. Deux bancs et une table circulaire au pied de l’arbre proposent un espace de repos, le temps de reprendre un peu de jus, dans la batterie et dans les jambes ! Une petite pause utile et écologique, le combo parfait.

De nombreuses villes intéressées par le concept

Si le premier arbre solaire se trouve à Saint-Georges-Buttavent, il pourrait bien s’exporter dans la France entière. La ville de Paris se dit même intéressée par cette invention pour installer ce mobilier urbain dans les lieux publics de la capitale. Le prix de départ de cet arbre solaire, situé aux alentours de 15 000 €, serait une aubaine pour proposer un nouveau service gratuit aux administrés et réduire la dépendance énergétique des communes.

Je trouve cette invention absolument géniale, et en plus, il est magnifique cet arbre solaire, qui ressemble vraiment à un arbre classique ! En savoir plus sur cette invention, rendez-vous sur la page Facebook Louifi Métal-Entreprise, ou sur le site internet de l’entreprise : louifimetal.fr. Et, vous ? Que pensez-vous de cet arbre solaire ? Aimeriez-vous le trouver dans votre jardin public préféré ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .