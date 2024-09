Hervé Louifi invente un arbre solaire pour recharger les smartphones et les voitures électriques

Hervé Louifi habite à Saint-Georges-Buttavent, dans le département de la Mayenne. Travaillant dans le secteur de l’ouvrage métallique, ce français fait beaucoup parler de lui ces derniers temps pour avoir développé un arbre solaire pensé spécifiquement pour les emplacements publics. En effet, avec cette solution innovante, il veut permettre aux gens de charger leurs smartphones, leurs ordinateurs, voire leurs véhicules électriques, avec une énergie propre et gratuite : celle du Soleil. Le générateur, pesant près de 600 kg, possède un tronc et des branches métalliques. Ces dernières servent de supports de fixation pour des panneaux solaires en forme de feuille géante.

Un « arbre » en métal

La structure verticale comporte au total neuf modules photovoltaïques. Pour stocker l’électricité produite par les panneaux, elle utilise des batteries au lithium. Celles-ci sont logées dans le tronc. D’après Hervé Louifi, l’intégration de ces cellules dans le corps de l’arbre métallique a été l’une des tâches les plus difficiles lors de la création de celui-ci. Toujours selon le métallier français, l’étude du design ainsi que les travaux de mise en forme ont duré près d’un mois et demi. La construction, elle, a pris près de deux semaines. L’arbre est doté d’une petite table circulaire ainsi que de deux bancs pour « se rassembler et parler ».

Une histoire de rêve

Fait intéressant, l’idée de concevoir le dispositif trouverait son origine dans un rêve. « J’étais assis sur un banc en plein désert. Je n’avais plus de batterie et je me suis dit : si seulement l’arbre avait des panneaux solaires ! Le lendemain, je me suis mis au travail dans mon atelier pour réaliser un plan », a expliqué Hervé Louifi, rapporte notre source. Dans sa version actuelle, l’arbre est équipé de quatre prises USB permettant aux utilisateurs d’appareils portables compatibles de tirer parti de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire, et ce, gratuitement. Effectivement, avec cette solution qui s’annonce écologique et pratique, l’inventeur compte cibler principalement les collectivités territoriales désireuses de faciliter l’accès de la population aux énergies renouvelables.

Un concept séduisant

Le métallier a ainsi installé un modèle faisant environ 6 mètres de haut devant son atelier qui se trouve en bordure de la nationale 12. Par ailleurs, il affirme être en mesure de doter son arbre solaire d’une fonctionnalité de recharge pour les véhicules électriques, en fonction de la demande des clients. Il serait même possible d’équiper celui-ci d’un lampadaire.

Il semblerait que plusieurs communes et villes, dont Paris, aient déjà manifesté leur intérêt pour le concept. À noter tout de même que le prix de l’arbre photovoltaïque débuterait à partir de 15 000 € HT. Plus d’informations sur le site du constructeur. Comment trouvez-vous ce concept de mobilier urbain ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire . Ci-dessous une vidéo à propos de projets de mobiliers urbains solaires.