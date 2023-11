Aeroleaf Hybrid, un arbre artificiel doté de panneaux solaires et de mini-éoliennes

Dans quelques mois, vous verrez peut-être « pousser » de drôles d’arbres dans votre ville. En réalité, ce ne sont pas de vrais arbres, avec un tronc et des feuilles, et pourtant, ils pourraient être d’une importance capitale pour la planète. Ces arbres 2.0 s’appellent Aeroleaf Hybrid et sont l’invention de l’entreprise New World Wind. Dans les faits, il s’agit d’une micro-éolienne en forme d’arbre, combinant les forces de l’énergie éolienne et solaire pour fournir une source d’énergie propre et illimitée. Cette invention prend de l’ampleur en ces temps de transition énergétique. Cependant, elle n’est pas nouvelle, nous vous en avions déjà parlé en 2016, dans cet article. Découvrez ce concept, très ingénieux et prometteur.

L’Aeroleaf Hybrid de New World Wind, qu’est-ce que c’est ?

À la différence des éoliennes et des panneaux solaires conventionnels, l’Aeroleaf Hybrid, en forme d’arbre, semble pousser de manière organique dans son environnement. Pour concevoir cette drôle de structure, New World Wind s’est inspirée de la splendeur de la nature afin que ce générateur d’électricité s’intègre parfaitement dans les paysages urbains du monde entier. Le premier Aeroleaf Hybrid, érigé à Birmingham, au Royaume-Uni, trône sur une colline, illustrant sa capacité à exploiter de manière synergique l’énergie éolienne et solaire. Cette invention, largement reconnue dans le monde, collabore, par exemple, avec Tom Tits Experiment, un musée scientifique en Suède, qu’elle alimente en électricité « verte ».

Plusieurs variantes sont d’ores et déjà proposées

New World Wind propose trois variantes de l’Aeroleaf Hybrid : Wind Tree, Wind Palm et Wind Bush. L’arbre à vent, avec ses nombreuses feuilles rotatives, convient aux vastes espaces et peut même servir de lampadaire multifonctionnel ou de station de recharge pour les véhicules électriques. Le Wind Palm et le Wind Bush s’ajustent à différentes échelles, garantissant une flexibilité d’installation dans divers contextes, des jardins publics aux petits quartiers. La technologie Aeroleaf Hybrid de New World Wind repose sur une micro-éolienne brevetée dotée d’une double pâle en forme de feuille et d’un axe vertical.

Ce micro-générateur synchrone à aimants permanents permet une installation dans divers emplacements tels que les toits, les terrasses, les pylônes et les zones à faible vent. Avec un seul Aeroleaf générant un minimum de 300 W, cette technologie est déjà déployée dans 130 sites à travers le monde. C’est notamment le cas dans des pays tels que l’Espagne, les Pays-Bas, le Canada, l’Australie, le Mexique, le Portugal, le Nigeria, la France, les Émirats arabes unis et les États-Unis. En imitant l’élégance de la nature, cette technologie fournit non seulement une source d’énergie durable, mais elle prouve aussi que l’on peut allier la beauté et les nouvelles technologies. Franchement, si l’avenir plus « vert » se présente ainsi, nous signons immédiatement, elle est magnifique cette micro-éolienne, non ?

Pourquoi cette mini-éolienne est-elle prometteuse ?

Ne nous leurrons pas, les procédés classiques pour produire de l'électricité sont souvent fondés sur la combustion de combustibles fossiles. Ces derniers sont unanimement reconnus pour leur contribution à la dégradation de l'environnement et au dérèglement climatique qui s'opère. L'Aeroleaf Hybrid de New World Wind représente donc une alternative intéressante, notamment pour produire de l'électricité en ville, avec un objet innovant et plutôt décoratif. Un nouveau mobilier urbain utile et productif en quelque sorte.