Des chercheurs suggèrent de vivre sous terre (comme dans la série Silo) pour échapper au réchauffement climatique

Selon les estimations de CarbonBrief, 2023 détient le record de l’année la plus chaude sur la période de 1958-2023. Dans certaines régions de l’Inde, de l’Iran et du Pakistan, la chaleur est insupportable. Les effets du changement climatique se font ressentir de plus en plus dans plusieurs pays du monde (canicules, inondations, fontes de glace, etc.). Afin de les atténuer, des objectifs climatiques majeurs sont définis depuis quelques années. Citons notamment la neutralité carbone, l’efficacité énergétique et la transition vers l’énergie propre. Mais ces objectifs sont-ils suffisants pour que les humains puissent continuer de vivre en toute sécurité ? Certains chercheurs suggèrent notamment d’adopter une vie souterraine afin de se protéger des conditions météorologiques extrêmes. Un concept qui rappelle le scénario post-apocalyptique de la série « Silo » ou encore celui du long métrage « La cité de l’ombre ». Cette solution présente ses avantages et ses inconvénients. Explications.

Les villes souterraines dans le monde

Depuis plusieurs siècles, les humains ont déjà exploité les espaces souterrains pour construire des villes entières. Ces zones sont protégées par des masses de roche et de sol. Ce qui permet aux habitants de profiter des températures plus stables, sans utiliser des systèmes de climatisation et de chauffage. Dans les quatre coins du monde, diverses villes souterraines sont répertoriées. En Turquie par exemple, en Cappadoce, plusieurs cités ont été creusées dans le roc, huit siècles avant notre ère.

La cité perdue de Derinkuyu y est la plus impressionnante avec un labyrinthe de 18 étages comprenant des habitations, des églises, des écuries, des entrepôts et des puits laissant entrer la lumière et l’air. Cette cité bénéficie d’une température confortable d’environ 13 °C. Dans les années 1920, elle a été abandonnée en raison des persécutions des chrétiens orthodoxes grecs du pays. Actuellement, certains de ses espaces sont transformés en lieu de stockage de fruits et de légumes.

En Australie-Méridionale, au cœur d’un désert, la ville minière d’opale Coober Pedy est un autre exemple authentique de la vie en sous-sol. Des habitants ont converti les anciennes mines en maisons troglodytiques. Ils y profitent d’une température constante de 23 °C, alors que les températures extérieures peuvent descendre à 2 °C en hiver et grimper à 52 °C en été. La roche les protège de la chaleur sans utiliser de la climatisation.

Les risques et les contraintes

Les constructions souterraines sont peut-être efficaces pour se protéger des températures extrêmes (élevées ou basses), mais il convient aussi de tenir compte de certains inconvénients et de certains contextes. À notre ère, la plupart des personnes seraient prêtes à vivre sous terre de manière temporaire, mais non en permanence. Outre cela, dans un bon nombre de cultures, l’on associe encore le monde souterrain à la mort. Pour certaines personnes, la claustrophobie et les craintes d’effondrement et de mauvaise ventilation sont parmi les freins à l’adoption de cette vie souterraine.

Il est aussi bon de noter que le fait de vivre isolément sans lumière naturelle prolonge la durée du sommeil des humains. En effet, une personne peut dormir jusqu’à 30 h en continu. Les autres risques à gérer sont les effondrements, les îlots de chaleur souterrains et les effets des catastrophes naturelles comme les inondations et les séismes. Il est également important de prendre les pressions souterraines en considération et de réaliser des constructions résistantes.

En bref, les environnements souterrains acceptables pour les humains devraient procurer la sécurité, le confort, l’accès à la lumière du jour et une meilleure ventilation, ainsi que tous les services nécessaires. Érigée en 1962 pour éviter les froids rudes des hivers canadiens, la ville de Réso, à Montréal, constitue un bon modèle répondant à ces différents critères. Ce complexe abrite des galeries, des magasins, des écoles, des bureaux, des restaurants, des hôtels et même des stations de métro. Plus d’informations : Sciencedirect.com

