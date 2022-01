Turquie : il abat un mur et découvre une ville souterraine de 18 niveaux pouvant accueillir 20 000 habitants

Lorsque l’on débute des travaux dans une maison, nous ne sommes jamais à l’abri d’une surprise. Il faut bien avouer que dans le cas de gros travaux, les bonnes surprises se font plutôt rares… Quand on décide d’abattre un mur, ou de refaire l’électricité, on se dit parfois, qu’il aurait mieux valu s’abstenir. On peut aussi découvrir un trésor en numéraire, voire un ancien ossuaire pourquoi pas.

La Terre est habitée depuis des lustres, et nous ne sommes évidemment pas les premiers à avoir posé nos valises sur notre terrain… C’est le constat qu’un habitant Turque a pu faire, en abattant le mur de sa cave… Derrière ce mur, il a découvert un trésor archéologique de taille : une ville entière…. Découverte.

La ville de Derinkuyu dans l’Histoire

Derinkuyu, signifie « puits profond », est une ville et un district de la province de Nevşehir, en Anatolie centrale (Turquie). Située dans la région de Cappadoce, elle est connue des archéologues pour sa cité souterraine… La plus grande de Turquie. Selon les archéologues et historiens, cette cité existerait depuis Xénophon (IVème et Vème siècle Avant J-C).

Les études indiquent que les gens de l’époque vivaient dans ces cités souterraines, mais elles servaient aussi d’abris aux animaux et de stockage des denrées. Une véritable ville construite sous terre. Plus tard, la cité de Derinkuyu aurait été agrandie au début de la période byzantine (Vème siècle après J-C). A partir du VIIème siècle la cité servait de refuges aux chrétiens grecs persécutés par les Omeyyades et les Abbassides, deux dynasties arabes, qui gouvernaient à l’époque le monde musulman.

La découverte de l’homme, un trésor historique !

On sait donc que cette cité souterraine est la plus grande de Turquie, mais il reste encore de nombreuses zones à découvrir. D’autres constructions sur terre, elles, sont venues recouvrir cette cité souterraine. Un homme a découvert en 1963, que le mur de sa cave cachait en réalité un « morceau » de cette cité souterraine. Alors qu’il achète une vieille maison qui a besoin d’être rénovée, il abat l’un des murs de sa cave…

Derrière ce mur, il découvre une pièce qui semble être une chambre… Piqué par la curiosité, il s’avance pour finalement découvrir une ville entière… Devant ses yeux se dévoilent un pressoir à vin, un monastère et même une église… Souvenez-vous, cette ville souterraine était habitée par des chrétiens qui se protégeaient des persécutions. En tout, ce sont 8 étages de bâtiments qui se cachaient derrière le mur de sa cave… Des milliers d’années que ce mur cachait un trésor inestimable.

D’autres découvertes passionnantes dans cette ville !

D’après les archéologues qui ont travaillé sur cette découverte, cette ville pouvait accueillir jusqu’à 20 000 personnes, soit l’équivalent d’une ville comme Aix-Les-Bains (73), Beaune (21) ou Agen (47)… Cependant, ils admettent aussi que cette découverte ne représenterait qu’un quart de la ville entière. Ils ont également trouvé des preuves de vie d’animaux en ces lieux. A l’évidence, les bâtisseurs de l’époque avaient trouvé un moyen de vivre sous terre sans être asphyxiés…

Un système d’aération ingénieux qu’ils étudient toujours d’ailleurs. Une cinquantaine de villes comme celle-ci devrait exister dans la région de Cappadoce. D’ailleurs Derinkuyu serait reliée à la ville de Kaymakli par un tunnel long de 8 kilomètres ! Depuis cette découverte, la cité souterraine est devenue une attraction touristique très populaire… En revanche, on ne sait pas si l’homme a l’origine de la découverte a tout de même pu rénover sa maison… Ce qui semble un peu compliqué au vu de la découverte historique qu’il a faite en 1963…