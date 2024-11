En France, plus de 7,5 millions de foyers se chauffent au bois, selon l’ADEME, un chiffre qui se divise entre les utilisateurs de bois de chauffage et de pellets de bois. Parmi les utilisateurs de bois, on trouve ceux qui ont choisi le poêle à bois, l’insert ou encore le Kachelofe. Ce chauffage ancien est principalement utilisé dans les pays d’Europe centrale et en particulier en Allemagne, en Autriche et en Suisse, mais également en Alsace. Ce poêle à bois, plutôt massif, est un monstre qui produit une chaleur intense grâce aux matériaux qui le composent : l’argile, la pierre et la faïence. Matières naturelles, chauffage au bois économique, il n’en faut pas plus pour que le Kachelofe (ou Kachelofen en allemand) revienne à la mode, et pas seulement en Alsace. Mais, qu’est-ce qu’un Kachelofe ? Comment fonctionne-t-il ? Et, pourquoi redevient-il un choix judicieux ? Je vais tout vous expliquer.

Un poêle qui garantit confort et indépendance

Poêle ancestrale par excellence, les premiers Kachelofe remonteraient au Moyen Âge, lorsque les maisons étaient chauffées par des foyers ouverts. Ce poêle alsacien, qui utilise des matériaux disponibles à l’état naturel, s’est vite imposé pour améliorer l’efficacité du chauffage et limiter les pertes de chaleur. Les artisans de cette époque ont alors travaillé la céramique pour fabriquer des carreaux en faïence, garants de la rétention et de la diffusion de la chaleur. En Alsace, une région dans laquelle vit une partie de ma famille, à Wolfisheim exactement, le Kachelofe est très recherché et se monnaie au prix fort. Outre ses capacités de chauffage, il apporte également un charme inimitable et une chaleur assez impressionnante.

Une postcombustion interne plus écologique

Un Kachelofe fonctionne par rayonnement. Grâce aux carreaux de faïence qui entourent le foyer, la chaleur s’accumule rapidement, ce qui lui confère un pouvoir que les autres poêles ne possèdent pas. En effet, une fois la faïence chauffée et le poêle éteint, celle-ci continue de diffuser la chaleur durant plusieurs heures, limitant ainsi la consommation de bois. Dans un poêle classique, c’est du métal, souvent de la fonte, qui chauffe et refroidit beaucoup plus vite. Au cœur du poêle, la faïence donc, mais également un système de conduits qui fait circuler la chaleur avant qu’elle ne soit évacuée par la cheminée. Par conséquent, chaque calorie produite est utilisée pour chauffer la maison, les déperditions de chaleur sont quasiment inexistantes.

Un mode de chauffage plus économique

Son plus gros défaut, et c’est peut-être la raison pour laquelle il était tombé en désuétude, c’est son poids et la place qu’il lui faut pour être installé. Un Kachelofe peut, en effet, peser de 500 kg à plusieurs tonnes, il faut un plancher solide et un peu de place dans la pièce, c’est une évidence. Néanmoins, des entreprises comme Koelher, par exemple, proposent désormais des Kachelofe sur mesure pour répondre à leur retour en force. Et, s’il revient à la mode, plusieurs raisons peuvent être avancées. C’est le cas, par exemple, d’un retour des consommateurs aux produits naturels et aux combustibles écologiques (le bois). Mais, c’est aussi une réponse économique devant les augmentations des tarifs des énergies telles que le gaz ou l’électricité.

Enfin, et c’est aussi une bonne raison d’investir dans un Kachelofe, il apportera une touche esthétique qu’aucun autre poêle n’apportera dans votre maison. Certains poêles alsaciens sont de véritables œuvres d’art, au charme rustique et traditionnel. En Alsace, vous pouvez, par exemple, faire appel à l’entreprise Koelher, basée à Sélestat, qui crée et installe des Kachelofe dans la plus pure tradition alsacienne. Et, vous ? Utilisez-vous déjà un poêle alsacien ? Si, oui, pourriez-vous nous donner votre sentiment sur ce type de chauffage ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .