Le poêle alsacien, un système de chauffage performant, économique, pratique et écologique

En raison de son faible rendement, la cheminée à foyer ouvert a été de moins en moins utilisée dans les logements alsaciens, notamment ceux situés en campagne, à partir du XVIe siècle. Elle a été remplacée par le Kachelofe, un poêle à bois de masse recouvert de carreaux en céramique. Malgré ses performances, ce dispositif a progressivement laissé sa place au modèle en fonte vers le XVIIIe siècle, avant de quasiment disparaître au XXe siècle. Actuellement, il regagne graduellement l’intérêt des ménages désireux de se tourner vers le chauffage au bois pour faire des économies, en diminuant leur consommation en énergie, mais aussi pour réduire l’impact environnemental de leur logement.

Un système de chauffage fonctionnant comme un poêle à accumulation

Le Kachelofe est un poêle à foyer fermé qui emmagasine la chaleur générée par un feu de bûche grâce à des matériaux réfractaires. Il va ensuite diffuser lentement cette chaleur pendant une durée pouvant aller jusqu’à 24 h, dans une ou plusieurs pièces d’un logement. Ce système de chauffage est constitué d’un cœur de chauffe, d’un foyer et d’un habillage extérieur en terre cuite vernissée ou en faïence. Conçu en béton ou en pierre réfractaire, le cœur de chauffe est l’élément qui accumule la chaleur. Il est équipé d’un échangeur de température, ainsi que d’un accumulateur de chaleur se présentant sous la forme d’un circuit complexe, composé de chicanes. Le foyer, quant à lui, est généralement réalisé en fonte et est recouvert de brique ou de pierre réfractaire. Concernant l’habillage, il améliore l’esthétique du poêle et permet d’éviter les brûlures, en cas de contact avec celui-ci. À noter qu’il faut habituellement un feu de bûche d’une durée de 2 à 4 h pour utiliser le poêle alsacien. La quantité de chaleur pouvant être emmagasinée par ce dispositif dépend de la masse et du volume de son accumulateur.

Un dispositif de chauffage possédant un excellent rendement et écologique

Si le poêle alsacien séduit de nombreux foyers depuis quelques années, c’est en partie grâce à ses performances et à son côté économique. Le rendement du Kachelofe peut atteindre 85 %. Contrairement aux autres poêles proposés sur le marché, sa consommation en bois est relativement limitée, dans la mesure où il suffit d’un feu de bûche de 2 à 4 h pour chauffer un logement pendant 12 à 24 h. Hormis son rendement et sa faible consommation en combustible, ce système de chauffage diffuse efficacement la chaleur dans une habitation et est respectueux de l’environnement. En effet, il faut savoir que le chauffage au bois est neutre en carbone et constitue une alternative plus écologique aux dispositifs fonctionnant à l’électricité, tels que les radiateurs. Pour information, le poids du Kachelofe compte parmi ses principaux inconvénients. Il varie de 1 000 à 5 000 kg, en fonction des modèles.

Les différents types de poêle alsacien

Il existe trois principaux types de poêle alsacien : le PDM ou poêle de masse d’origine, le Kunscht et le poêle autonome. Le PDM est adossé à un mur et son foyer est généralement placé dans une autre pièce, chauffant le dispositif grâce à la fumée qui le traverse. Le Kunscht est également adossé à un mur, mais se démarque du poêle de masse d’origine par son socle et ses banquettes chauffantes. Ces dernières sont des éléments dans lesquels la fumée circule. Contrairement au PDM et au Kunscht, le poêle autonome est moins lourd et peut donc être déplacé. Le poids de ce dispositif de chauffage peut aller de 500 à 1 500 kg, selon le modèle. Que pensez-vous de ces poêles ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire. Découvrez de superbes modèles de poêles en visionnant la vidéo qui suit.