« Je me chauffe gratuitement toute l’année », pourquoi utiliser des palettes dans un poêle à bois ?

Voilà, c’est fait, j’ai rallumé hier mon poêle à bois, un appareil qui bénéficie d’aides de l’État pour son installation, et apprécié la chaleur qu’il nous a procurée toute la soirée. Mon stock de bois ne devrait pas tenir tout l’hiver, et, à cette époque, les prix du mètre cube sont plus hauts que bas ! Je vais donc commencer à chercher quelques palettes, par exemple, en don sur le site montasdebois.fr, ou dans les magasins de bricolage aux alentours de chez moi. Vous vous interrogez sur le brûlage des palettes, car il est vrai, que nous entendons plusieurs sons de cloche à ce sujet. Certains valident les palettes comme combustibles, et d’autres les voient comme des dangers. Je vais donc démêler le vrai du faux : oui, on peut bruler des palettes, mais pas n’importe lesquelles et pas n’importe comment. Décryptage.

Les palettes de bois, un combustible économique et écologique

N’en déplaise à certains, oui, les palettes de bois peuvent être utilisées comme bois de chauffage, en respectant certaines conditions. Ainsi, elles sont un combustible souvent gratuit, récupérées à droite à gauche, championnes des dépôts sauvages, soit dit en passant ! Ces palettes peuvent être collectées auprès de magasins de bricolage, d’entreprises locales qui s’en débarrassent, sur les chantiers de construction, etc. Non seulement, elles vous fourniront un combustible gratuit. De plus, vous réduirez aussi les déchets, car elles sont fréquemment jetées, quand il s’agit de certaines palettes. En termes d’essence de bois, elles sont, pour la plupart, fabriquées en résineux, soit le bois principal utilisé pour les pellets de bois.

Mes palettes sont adaptées au brulage ?

Là encore, c’est assez simple ! En règle générale, les palettes pouvant servir de combustible sont celles en bois brut. J’entends par là, les palettes « couleur bois clair » qui présentent des marquages spécifiques comme « EUR », « EPAL » ou « HT ». Ces derniers indiquent que les palettes ont été traitées thermiquement, mais pas chimiquement, ce qui n’est absolument pas le cas des palettes colorées, qui, elles, ne doivent jamais être brûlées dans un poêle ou ailleurs, d’ailleurs ! Les palettes colorées (bleues, vertes, oranges) portent la mention « MB », indiquant qu’elles ont été traitées avec du bromure de méthyle, un produit chimique pour les protéger, mais toxique pour la santé et pour l’environnement. En règle générale, ces palettes sont consignées et difficilement trouvables dans la nature, ce qui est une très bonne chose !

Comment transformer les palettes en bois de chauffage ?

Puisque j’en utilise et que je n’ai jamais rencontré de soucis particuliers, je vous parle de ma propre utilisation. Lorsque je trouve une palette, je commence par enlever toutes les lames, et je me débarrasse des pieds, souvent en bois compressé. Une fois la palette « démembrée », j’ôte les clous, les agrafes, et parfois les morceaux de cerclage en plastique accrochés, que je jette en déchetterie avec les pieds en bois compressé. Il ne me reste plus qu’à couper avec une scie circulaire sur table, les lames à la dimension de mon petit poêle, soit 25 cm.

J’ai pour habitude de couper aussi des morceaux plus petits et plus fins, pour m’en servir d’allume-feux. Une fois coupés, j’entrepose les morceaux dans mon garage, en quinconce, comme je le ferai avec un tas de bois. Les palettes chauffent un peu moins qu’une buche de chêne, ou de hêtre, c’est une évidence, mais, au moins, elles sont gratuites ! Et, vous ? Est-ce que vous utilisez aussi des palettes pour vous chauffer l’hiver ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .