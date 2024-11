Le ventilateur autoalimenté de poêle à bois, la petite invention qui change tout à la maison

J’ignore les températures qui s’affichent chez vous, mais je peux vous assurer que, chez moi, en Seine-et-Marne, les matins sont très frisquets, comme les soirées d’ailleurs. Oui, c’est normal, me direz-vous, on est au mois de novembre ! Il n’empêche que ce weekend du 1ᵉʳ novembre, j’ai réalisé ma première flambée, après un ramonage manuel et le passage d’une buche de ramonage, dont je vous reparlerai bientôt. Comme 7,5 millions de foyers français, selon l’ADEME, je me chauffe avec du bois, même si mon poêle est un petit modèle d’appoint pour des soirées chaleureuses dans tous les sens du terme. Depuis plusieurs années, je l’ai équipé d’un petit accessoire qui me permet de perdre moins de chaleur. Lui, c’est le ventilateur de poêle, et même si certains le décrivent comme un gadget inutile, personnellement, je le trouve bien utile et efficace. Certes, il ne me permet pas des économies mirobolantes, mais toute économie, même minime, n’est-elle pas bonne à prendre ? Je vous présente les ventilateurs de poêle à bois, et tant pis pour les donneurs de leçons !

Le principe de fonctionnement de ces ventilateurs

Le ventilateur de poêle s’installe directement sur le poêle au moyen de petites vis, ou sur le conduit via un cerclage fourni avec l’appareil. Cet accessoire fonctionne sans batterie ni piles, et se déclenche via un principe physique, l’effet Peltier. La chaleur du conduit, chauffe la base du ventilateur et déclenche le moteur et la rotation des pales. La chaleur, qui, par principe, monte le long du conduit ou vers le plafond, est ainsi redirigée vers le centre de la pièce. Silencieux, il se déclenche à partir d’une certaine température, généralement située autour de 50 °C, et s’arrête seul, une fois le conduit, ou le poêle refroidi.

L’installation d’un ventilateur de poêle

Pour installer un ventilateur sur un poêle ou sur un conduit de poêle, ce n’est pas très compliqué, j’ai même pu le faire moi-même et pourtant, je ne suis pas réellement bricoleuse ! Si vous choisissez de l’installer sur le poêle, il suffit de le placer idéalement sur le dessus pour capter la chaleur. La plupart sont magnétiques, évitant ainsi d’abîmer l’appareil de chauffage. Si vous choisissez le conduit, placez les colliers autour du ventilateur pour le fixer sur ce dernier. Avant l’installation, notamment sur le poêle, il est conseillé de nettoyer la surface sur laquelle il sera posé. Vous n’aurez rien d’autre à faire, si ce n’est le dépoussiérage des pales, une fois de temps en temps.

Une meilleure diffusion de la chaleur

Comme je vous l’ai dit, je ne vais pas vous « vendre du rêve », car le ventilateur de poêle à bois ou de poêle à pellets n’annulera pas votre facture de combustible ! Néanmoins, il permet une meilleure diffusion de la chaleur, qu’il redirige vers le centre de la pièce. De plus, il permet une petite économie sur le stock de bois ou de pellets, puisque la chaleur est mieux répartie, la combustion est plus longue et l’alimentation du poêle moins fréquente. Et, vous ? Avez-vous déjà testé le ventilateur de poêle à bois ? Et vous, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

