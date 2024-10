Le ventilateur de poêle, l’accessoire ultime pour réduire la consommation de bois et de pellets

Le froid s’installe doucement sur la France, et, pour ma part, j’ai déjà relancé la chaudière à gaz ! Je suis une grande frileuse, mais les plaids ne suffisaient plus à mon confort. Dans quelques jours, je relancerai aussi le poêle à bois, afin d’éviter une surconsommation de gaz et d’électricité de ma chaudière. Ce sera probablement le cas des 7,5 millions de foyers, qui comme moi, selon l’ADEME, ont choisi le bois comme chauffage central, ou d’appoint. En 2022, j’ai ajouté un petit ventilateur de poêle sur mon appareil, et j’en suis ravie, puisqu’il permet de rediriger la chaleur du conduit vers la salle à manger. Néanmoins, ce petit ventilateur m’intrigue, car il fonctionne seul, sans pile ni batterie. Ce n’est certes pas une question existentielle, mais j’aime comprendre les objets que j’utilise. Vous aussi ? Cela tombe bien, je vous explique comment fonctionne un ventilateur de poêle à bois. C’est parti.

Qu’est-ce qu’un ventilateur de poêle à bois ?

Depuis quelques années, ces petits ventilateurs font un véritable carton dans les médias, et sur les sites d’e-commerce. Pour une cinquantaine d’euros, ils vous promettent de réaliser des économies d’énergie et de minimiser votre utilisation de bois, ou de pellets de bois. Cet accessoire s’installe directement sur le poêle, ou comme moi, sur le conduit, et, se déclenche comme par magie, dès que le conduit ou le poêle, chauffent. La chaleur accumulée par le métal de l’appareil (ou du conduit) déclenche la mise en route du ventilateur, qui actionne ses pâles et renvoie la chaleur vers l’intérieur. Magique ? Eh, non ! Physique bien entendu ?

Quel principe physique entre en jeu dans le fonctionnement d’un ventilateur de poêle ?

Le ventilateur de poêle est, en réalité, un « module Peltier », qui repose sur un phénomène appelé effet Peltier, qui permet de créer un courant électrique à partir d’une différence de température. Quand un côté du module est chauffé (par exemple, par la chaleur d’un poêle) et que l’autre côté reste plus froid (par l’air ambiant), cela génère un courant électrique. Le ventilateur utilise alors ce courant électrique pour actionner les pales du ventilateur, et à mesure que la chaleur augmente, les pales tournent de plus en plus vite, augmentant la chaleur renvoyée vers le centre de la pièce. Ni piles, ni batteries donc, mais un principe physique. Ce principe que l’on retrouve également, par exemple, dans les glacières électriques, mais là, il transfère la chaleur de l’intérieur de la glacière vers l’extérieur, maintenant ainsi une température plus basse.

Comment un ventilateur de poêle peut limiter votre consommation de bois ou de pellets de bois ?

Là encore, ce n’est pas une question de « magie » mais de logique ! Dans le cadre d’un poêle à pellets, qui fonctionne automatiquement, la chaleur produite est utilisée en quasi-totalité, le remplissage de pellets se fait donc moins souvent. Pour un poêle à bois, et pour les mêmes raisons, le remplissage manuel de buches s’avère moins fréquent. Je ne vais pas vous faire croire que vous économiserez 50 % sur vos combustibles, néanmoins, j’ai, de mon côté, pu constater que je remplissais mon foyer moins fréquemment.

Avant le ventilateur, j’avais besoin de 4 buches de 30 cm pour approximativement 2 h de chauffage. Désormais, un remplissage toutes les 2 h 30 à 3 h suffit à obtenir la même température. Et, vous ? Êtes-vous déjà équipés d’un ventilateur de poêle ? Et, quels bénéfices en tirez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

