Test des tado° Smart Thermostat X pour une gestion du chauffage sans lever le petit doigt

Depuis que les thermostats connectés existent, j’avais envie d’en installer chez moi pour optimiser mon chauffage et, accessoirement, alléger ma facture d’énergie. Alors quand la marque tado° m’a proposé un test complet des Smart Thermostat X, j’ai accepté immédiatement. Je remercie d’ailleurs Julien pour l’envoi d’un kit de démarrage vendu à 199,99 €* ainsi qu’un lot de trois thermostats connectés à 274,90 €* pour une gestion plus fine de la température par pièce. Une question restait en suspens : ce système allait-il vraiment me simplifier la vie et réduire ma facture de chauffage ? Voici mon retour d’expérience après plusieurs semaines d’utilisation.

Mes premières impressions au déballage

En ouvrant les boîtes, je constate immédiatement que tado° soigne son packaging. Les composants sont bien rangés, accompagnés d’instructions claires.

Le kit de démarrage comprend un thermostat intelligent X, un Bridge X, des piles AAA, ainsi que tout le nécessaire pour le fixer au mur ou sur un support. De son côté, le lot de trois thermostats est livré avec des adaptateurs pour radiateurs, ce qui promet une compatibilité étendue.

Branchement et installation

L’installation du kit de démarrage a été plutôt simple. Le thermostat principal, que j’ai placé dans mon salon, se connecte via le Bridge X (indispensable) et communique avec les thermostats des radiateurs. Le tout fonctionne avec le protocole Matter, une norme qui assure une compatibilité avec plusieurs écosystèmes domotiques.

Je peux piloter mes thermostats avec Alexa, ce qui s’avère très commode quand j’ai la flemme d’ouvrir l’application ! Une seule tête nous a donné du fil à retordre, mais cela était dû à un piston entartré, la tête nous indiquait « Échec montage » … Le nettoyage effectué, tout est finalement rentré dans l’ordre !

Ma petite aventure du branchement

Alors, je vous explique ma petite mésaventure, parce que nous sommes de « vraies personnes » et non pas des experts techniques de tous les appareils que nous testons… Je reçois le colis, que je pose sur la table du salon, car je devais partir. Mon mari rentre du travail et se dit tiens, je vais les installer, je n’ai rien d’autre à faire pour le moment. Sur le fond, une bonne intention, mais sur la forme, un véritable flop. Les têtes avaient bien été installées, mais pas connectées, sans marquage sur les petites cartes dédiées à chaque tête avec un QR code personnalisé…

Moralité, si vous les installez, notez la pièce sur la carte pour éviter de faire le tour de la maison, smartphone en main pour savoir quelle carte correspond à quelle tête… Bon, du coup, l’installation a été un peu plus longue que prévu, mais c’est un détail 😊 !

Fonctionnalités du kit de démarrage : un contrôle intelligent

Le kit de démarrage tado° Smart Thermostat X m’a permis de mieux gérer la température du salon, la pièce la plus chauffée chez moi. L’une des premières options que j’ai testées est la détection de fenêtre ouverte. Lorsqu’une chute soudaine de température est détectée, le thermostat coupe immédiatement le chauffage, évitant ainsi un gaspillage inutile. Cette fonctionnalité s’est révélée particulièrement utile lorsque j’aérais la pièce et que j’oubliais de baisser manuellement le chauffage. Autre fonctionnalité bien pensée : la programmation intelligente. Grâce à l’application, j’ai pu définir des plages horaires précises pour chauffer la pièce en fonction de mon emploi du temps.

Par exemple, le matin avant de me lever, le chauffage s’active pour éviter que je ne grelotte en sortant de mon lit. Le soir, il réduit progressivement la température pour un confort optimal sans surconsommation. Enfin, le mode absence m’a surpris par son efficacité. Dès que je quitte la maison, l’application m’envoie une notification pour me proposer de réduire la température. J’ai testé cette option en partant quelques jours en déplacement. J’ai aussi apprécié le fait de pouvoir vérifier à distance la consommation énergétique et ajuster la température si besoin.

Fonctionnalités du lot de quatre thermostats : une gestion sur-mesure

J’ai installé ces cinq têtes thermostatiques intelligentes dans la cuisine, la chambre d’amis, la salle de bain et la salle à manger et dans le salon. Dans la chambre d’amis, je voulais éviter de chauffer inutilement lorsqu’elle n’est pas occupée. Grâce à la gestion de la température par pièce, j’ai pu configurer un mode d’économie qui s’active automatiquement lorsque la pièce est inoccupée. Résultat : un confort sur-mesure sans gaspillage énergétique. Dans la salle de bain, j’ai apprécié la possibilité de régler manuellement la température directement sur la tête thermostatique.

Un matin particulièrement froid, j’ai augmenté la température en tournant simplement le cadran tactile du thermostat et la salle de bain était parfaitement chauffée avant ma douche. Dans le salon, j’ai choisi une température un peu plus élevée, car c’est notre pièce de vie, et nous y passons le plus clair de notre temps… Inutile de trop chauffer les autres pièces lorsque nous n’y sommes pas, non ?

Les têtes thermostatiques tado° permettent cette option et c’est absolument génial. Une petite précision ? Les thermostats se dotent d’une batterie rechargeable en USB-C s’est révélée bien pratique. Contrairement à d’autres modèles nécessitants des piles jetables, celle-ci propose une autonomie correcte et se recharge en environ deux heures. Cela évite les interruptions intempestives et garantit une gestion fluide de la température. Elle doit être rechargée tous les six mois approximativement.

Les points forts

Installation simple et rapide si l’on suit parfaitement la notice d’utilisation, sans outil à part une clé pour serrer et resserrer les bagues

Gestion à distance avec Matter et Alexa

Réduction de la consommation d’énergie grâce aux options intelligentes

Batterie rechargeable sur les thermostats radiateurs (tous les 6 mois environ)

Les points faibles

Nécessite un Bridge X pour fonctionner

L’abonnement Auto-Assist (3,99 €/mois) pour certaines fonctionnalités avancées

Non compatible avec les anciens modèles tado° V3+

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Honnêtement, je ne pourrais plus revenir en arrière ! Le tado° Smart Thermostat X a réellement changé ma manière de gérer mon chauffage. J’apprécie particulièrement la gestion pièce par pièce, qui permet de chauffer intelligemment sans gaspiller. L’application est intuitive, et la compatibilité avec Matter et Alexa simplifie encore plus l’utilisation.

Grâce à ce système, j’ai pu constater une réelle baisse de ma consommation d’énergie sans compromettre mon confort. L’automatisation des scénarios et la réactivité des thermostats m’ont évité des oublis et des gaspillages inutiles, ce qui se ressent déjà sur mes factures.

Est-ce que je recommande les thermostats X de tado° ?

Oui, sans hésitation et je suis même assez étonnée de ce qu’ils ont pu m’apporter… Concrètement, je chauffe la chambre à 16 °C, 10 heures par jour, contre une température constante à 21 °C 24 h/24, les économies sont bien réelles. Idem dans la salle de bains, chauffée, elle aussi, auparavant à 21 °C en continu, contre 22 °C de 4 h à 6 h puis de 19 h à 21 h aujourd’hui… Le reste du temps, elle reste à 18 °C, et je n’ai pas à baisser ou augmenter manuellement mon thermostat. Un avantage considérable pour ceux qui veulent réduire leur consommation d’énergie tout en gagnant en confort, je recommande sans hésitation le tado° Smart Thermostat X.

Le kit de démarrage à 199,99 €* est idéal pour une première installation, et le lot de trois thermostats à 274,90 €* complète parfaitement l’ensemble pour une maison entièrement connectée. Avec ses nombreuses fonctionnalités intelligentes et son interface fluide, ce système est un investissement intéressant pour améliorer son quotidien. Alors, prêt à passer à un chauffage intelligent ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? Partagez vos impressions et retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Caractéristiques techniques

Compatibilité : Matter et Thread (fonctionne avec Alexa, Google Assistant, Siri)

Température individuelle par pièce

Détection de fenêtre ouverte

Programmation intelligente

Bridge X requis pour la connexion

Contenu du colis

Kit de démarrage :

1 Thermostat Intelligent X

1 Bridge X

6 Piles AAA

2 Vis de montage murales + chevilles

3 Pads adhésifs

Adaptateur secteur EU + UK

Manuels d’installation

Lot de 4 thermostats :

4 Thermostats Radiateur Intelligent X

4 Ensembles d’adaptateurs

4 Fiches réglementaires

1 Manuel d’installation

*Les prix ont été relevés le 14 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

