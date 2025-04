Heat2Power dévoile un panneau solaire modulaire qui transforme la chaleur en électricité

Heat2Power (H2P) est une start-up fondée par des chercheurs affiliés à l’Université du Michigan, aux États-Unis. Elle ambitionne de révolutionner le secteur de l’énergie avec sa technologie qui permet de convertir la chaleur stockée en électricité. Connue sous le nom de technologie thermophotovoltaïque (TPV), cette approche promet d’être peu coûteuse et largement efficace avec un rendement supérieur à 40 %. « Nous avons développé le premier générateur d’énergie à semi-conducteurs avec un rendement de plus de 44 % dans la conversion de la chaleur en électricité, avec une perspective claire d’atteindre 50 % ou plus », a déclaré le professeur Stephen Forrest, cofondateur de la jeune entreprise.

Prévenir le gaspillage énergétique

Le TPV de Heat2Power est le fruit de plusieurs décennies de recherche qui a impliqué notamment le professeur Andrej Lenert, spécialiste en matière d’énergie thermophotovoltaïque. Selon la start-up, sa technologie peut être associée à un système de stockage d’énergie thermique (TES) pour faciliter l’emmagasinement de l’énergie générée par les sources renouvelables tels que les panneaux solaires photovoltaïques et les turbines éoliennes. De plus, elle est censée contribuer à la réduction du gaspillage d’énergie au sein du secteur industriel. Il s’avère effectivement les sites de production, qui représentent plus d’un quart de la consommation mondiale, perdent jusqu’à 50 % de l’énergie dont ils ont besoin pour leur fonctionnement sous forme de chaleur.

De l’électricité bon marché

L’idée consiste ainsi à stocker sous forme de chaleur le surplus de production des sources renouvelables ou l’énergie thermique autrement gaspillée — c’est-à-dire la chaleur résiduelle — au sein des usines pour produire de l’électricité à moindre coût. Le stockage peut se faire par exemple à l’aide d’un conteneur thermique. Cette chaleur est ensuite libérée par un émetteur sous forme de rayonnement infrarouge que le capteur thermophotovoltaïque de Heat2Power transforme en électricité. La solution développée par la jeune entreprise américaine prend la forme d’un panneau solaire modulaire qu’il convient de coupler à la batterie thermique. « Le rayonnement thermique émis par le matériau chaud est capturé par nos panneaux TPV et converti en électricité presque instantanément », a expliqué le professeur Andrej Lenert.

Bientôt en production ?

Selon les fondateurs de H2P, leur technologie constitue une alternative écologique et moins coûteuse aux batteries au lithium. De plus, elle serait moins chère à mettre en œuvre qu’un système de pompage hydraulique. La start-up envisage de créer un prototype entièrement fonctionnel de son dispositif thermophotovoltaïque d’ici 2027. Fait intéressant, les cellules peuvent être fabriquées suivant les mêmes procédés que les semi-conducteurs existants. Une possibilité qui devrait faciliter leur production à grande échelle. À noter que Heat2Power compte parmi ses bailleurs de fonds l’Accelerate Blue Fund qui soutient les spin-offs de l’Université du Michigan. Plus d’infos : umich.edu. Que pensez-vous de cette innovation ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .