Megacell dévoile une technologie pour stocker de la chaleur à 500 °C avec de la roche volcanique

Pour atteindre la neutralité carbone et lutter efficacement contre le réchauffement climatique, plusieurs secteurs clés doivent être décarbonés, parmi lesquels nous pouvons citer l’industrie. Cette dernière est responsable de 20 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Hexagone, selon l’ADEME. La startup britannique Caldera a mis au point une technologie de stockage de chaleur alimentée par l’électricité verte issue de panneaux photovoltaïques. Cette innovation dont nous vous avions parlé des prémices dans cet article, vise à réduire l’impact environnemental et à contribuer à l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050. Baptisée Megacell, elle peut remplacer les chaudières classiques fonctionnant à partir d’énergies fossiles et permet de diminuer significativement les émissions de GES liées aux processus industriels.

Des blocs de matériaux abondants et peu coûteux pour stocker la chaleur

Pour stocker efficacement la chaleur produite grâce à l’électricité propre provenant de panneaux photovoltaïques, Caldera a opté pour des roches volcaniques et de l’aluminium recyclé. À la fois abondants et abordables, ces matériaux sont conducteurs et bénéficient d’une densité énergétique élevée. Leur capacité de stockage thermique est similaire à d’autres technologies utilisant le béton, le sable ou la roche. Par ailleurs, la chaleur emmagasinée peut atteindre 500 °C et l’eau chaude ou la vapeur produite, peuvent atteindre une température de plus de 200 °C. À noter que le dispositif de stockage Megacell n’est pas uniquement destiné aux industries. Il peut également être utilisé pour produire de la chaleur dans différents types d’établissements, tels que les hôpitaux.

Un système d’isolation ingénieux

Si l’aluminium recyclé et les roches volcaniques permettent de stocker efficacement la chaleur, une excellente isolation est indispensable pour limiter les déperditions thermiques. Pour ce faire, Caldera a décidé de placer les noyaux thermiques dans des chambres à vide. Le vide permet d’éviter la convection et la conduction de chaleur. D’autre part, les pertes radiatives sont réduites, grâce à un matériau spécifique. D’après l’entreprise britannique, ce système rend les Megacell plus compacts, permet de réaliser des économies et améliore l’efficacité de l’isolation des noyaux thermiques. La perte de chaleur en veille des dispositifs de stockage est estimée à 6,5 % par jour. Pour information, dans le but de conserver une pureté particulièrement élevée et prévenir les éventuels dommages liés à l’accumulation d’éléments solides, un réseau de tuyaux en boucle fermée est installé dans les cellules. Il transfère la chaleur emmagasinée dans les noyaux à un échangeur, afin qu’elle puisse être utilisée dans les processus industriels.

Des tests concluants

Fondée en 2017 par James Macnaghten et Guy Winstanley, Caldera a créé son supermatériau à base de roches volcaniques et d’aluminium recyclé, en 2018. Deux ans plus tard, l’entreprise a mis en place un premier dispositif de stockage de chaleur dans la maison de son PDG ; puis, en 2022, grâce à un financement du gouvernement britannique, elle a procédé aux tests de 10 unités de 100 kWh, qui se sont révélés concluants. En 2023, elle a obtenu un nouveau financement de plus de 5,115 millions d’euros et a conçu une installation de 4 MWh pour démontrer la capacité de son invention à réduire l’impact environnemental des processus industriels.

Le test a été réalisé dans l’usine de la startup située dans le comté de l’Hampshire, et le dispositif a atteint ses objectifs de charge et de décharge. Il faut savoir que les Megacell sont des systèmes modulaires et en fonction des besoins d’une industrie, il est possible de combiner plusieurs unités. Plus d’informations ici. Une solution de stockage intéressante pour les industries, vous ne trouvez pas ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .