L’invention d’une batterie thermique au sel qui stocke la chaleur l’été et la restitue en hiver

En été, la chaleur constitue un problème majeur qui nous incite souvent à recourir davantage à notre système de climatisation pour avoir des températures confortables à l’intérieur du logement. À l’inverse, pendant les mois d’hiver, le chauffage fait exploser nos factures d’énergie. Et si l’on arrive à stocker la chaleur estivale, en vue d’une utilisation ultérieure durant les périodes froides de l’année. Ces grandes quantités d’énergie thermique perdues en été peuvent être récupérées et conservées, puis puisées afin de chauffer le bâtiment et produire de l’eau chaude en hiver. C’est notamment cette idée qu’une équipe de recherche de l’Université technologique d’Eindhoven, aux Pays-Bas, essaie aujourd’hui de concrétiser à travers son projet de développement de batterie thermique au sel. Elle espère commencer à tester son innovation dans quelques pays européens d’ici à deux ans. Le point sur ce projet innovant.

Comment fonctionne ce dispositif de stockage thermique ?

Ce système repose sur la vapeur d’eau et le sel pour assurer une fonction de stockage de chaleur simple et efficace. Concrètement, il se sert des hydrates de sel stabilisés tels que le chlorure de strontium. Le fonctionnement de cette nouvelle batterie thermique serait simple, mais ingénieux. Lorsque l’unité se charge, la chaleur provenant d’un collecteur thermique solaire ou d’une autre source thermique est redirigée dans le système, entraînant la séparation de la vapeur d’eau et du sel. Cette énergie y est stockée sans perte tant que l’eau et le sel sont maintenus séparés. Lors de la libération de la chaleur, l’eau se lie de nouveau au sel, formant ainsi des cristaux de sel. Cette réversibilité du processus est essentielle pour que le concept fonctionne.

Quelles sont les spécificités de cette batterie thermique ?

Cet appareil est composé d’une unité TCM, d’un échangeur de chaleur, d’un ventilateur et d’un condenseur. Le système dirige les flux d’air chaud ou froid et sec ou humide afin que la chimie des sels à l’intérieur puisse stocker ou libérer la chaleur selon les besoins. Selon les chercheurs, les essais effectués jusqu’ici ont démontré des résultats de performances encourageants. L’équipe a notamment précisé la stabilité et la compacité de cette batterie, ainsi que sa longue durée de vie (au moins 20 ans) et l’absence des pertes d’énergie. Sur le site web de l’Université technologie d’Eindhoven, elle a diffusé une vidéo montrant le fonctionnement de cet appareil dans une maison équipée d’un collecteur de chaleur solaire, monté sur le toit.

En plus de ses caractéristiques exceptionnelles, cette technologie de stockage thermique offre une capacité intéressante. Une unité de la taille d’un réfrigérateur serait capable de fournir de l’énergie suffisante pour produire de l’eau chaude sanitaire dont une famille typique a besoin pendant environ deux semaines, ont affirmé ces scientifiques. En fonction de sa taille, ce système pourra être, ainsi, installé dans les maisons individuelles ou les immeubles collectifs. Concernant le coût, cette solution de stockage d’énergie serait moins coûteuse que les batteries actuelles. Cela serait possible grâce à son fonctionnement simple et à ses matériaux abordables.

Des essais auprès des foyers européens d’ici deux ans

Le chef de projet Olaf Adan et son équipe se concentrent actuellement sur le développement de cette batterie thermique au sel afin de passer aux étapes de démonstration et de production commerciale dans quelques années. Ces chercheurs espèrent que leur nouvelle technologie de stockage de chaleur à faible coût répondra aux besoins en chauffage et en eau chaude des utilisateurs finaux. Ils prévoient d’entamer des projets pilotes dans un certain nombre d’habitations situées à Eindhoven (Pays-Bas), à Nice (France) et à Gdansk (Pologne) d’ici deux ans. Plus d’informations : Tue.nl / Thecooldown.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .