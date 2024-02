« Innovante et modulaire », Grims Énergies dévoile une étonnante batterie thermique compacte et biosourcée

Ces dernières années, la consommation d’énergie est l’une des préoccupations des ménages français. Selon le baromètre Énergie-info 2023 publié par le Médiateur national de l’énergie, la part des foyers déclarant avoir réduit le recours au chauffage pendant l’hiver est passée de 69 % en 2022 à 79 % en 2023. L’objectif de ces personnes est surtout d’éviter une forte augmentation de leurs factures d’énergie. Ce changement de comportement serait confirmé par des baisses de la consommation d’électricité et de gaz entre novembre 2022 et février 2023, selon une étude de Hello Watt.

Malgré ces réductions, le chauffage reste l’un des éléments qui exercent des pressions sur le réseau électrique. C’est pourquoi les fournisseurs d’énergie appliquent des tarifs d’électricité plus élevés durant les heures pleines (de 8 h à 12 h et de 17 h à 20 h). Mais aujourd’hui, il existe des solutions de stockage de chaleur qui permettent aux consommateurs de maîtriser leurs dépenses en chauffage sans sacrifier leur confort. Basée à Mauguio, dans l’Hérault, en région Occitane, la start-up Grims Énergies a notamment mis au point une batterie thermique biosourcée, compacte, sûre et efficace. Le point sur cette nouvelle technologie.

Le principe de fonctionnement d’une batterie thermique

Le stockage thermique s’avère essentiel pour mieux gérer la demande et l’offre de chauffage dans certaines circonstances. De plus, la chaleur est relativement plus facile à stocker que l’électricité. Les méthodes de stockage thermique conventionnelles sont principalement basées sur la chaleur sensible. Ce qui limite considérablement leur capacité et leur efficacité. Elles se servent des matériaux tels que l’eau, la céramique, la brique réfractaire et le sable.

Pour obtenir une efficacité élevée, Grims Énergies utilise des matériaux à changement de phase (MCP) dans ses nouvelles batteries thermiques Grimsbox. Ces MCP peuvent capter la chaleur latente et changer d’état physique lorsqu’ils sont soumis à une température donnée. Au cours de ce processus, ils passent de l’état solide à l’état liquide, ce qui leur permet d’absorber et de stocker une grande quantité de chaleur. Lorsque la batterie libère l’énergie thermique accumulée, les MCP redeviennent solides.

Les avantages de cette solution de stockage d’énergie thermique

Cette entreprise française a collaboré avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) pour développer cette technologie. Après dix ans de développement, elle passe actuellement à l’étape de production et de commercialisation de sa batterie thermique Grimsbox. Cette dernière fonctionne grâce à un matériau à phase de changement biosourcé. Selon son fabricant, celle-ci possède une densité de stockage cinq fois plus élevée que celle de l’eau. Son serpentin est doté d’un échangeur de chaleur tubulaire permettant au fluide caloporteur de circuler pour transporter la chaleur.

En outre, ce matériau innovant 100 % recyclable a été combiné à la technologie de mousse métallique Néolattice afin d’optimiser l’échange de chaleur. Cette entreprise a affirmé que sa solution de stockage d’énergie thermique est adaptée aux réseaux de chauffage urbain, notamment pour les maisons individuelles, les immeubles collectifs et les usines. Elle pourrait réduire de 30 % les dépenses en énergie des consommateurs. Sa conception modulaire et empilable permet aux utilisateurs finaux de définir le nombre de modules de batterie nécessaires pour atteindre la capacité souhaitée (30 à 100 kWh).

Deux sites de démonstration en France

En 2022, Grims Énergies s’est associée à la SERM pour installer des solutions Grimsbox dans le quartier Eureka de Castelnau-le-Lez, à Montpelier. Les modules de batterie sont placés dans les sous-stations de ce quartier de 39 hectares. Ils sont empilés les uns sur les autres, ce qui permet de gagner un espace non négligeable dans le local. L’autre site de démonstration de cette innovation est un site touristique isolé, situé dans le sud de la Corse, près de Porto-Vecchio. La technologie de Grims Énergies permet au Domaine de Sonia de garantir une autosuffisance en énergie et d’obtenir des certifications telles que l’Éco-label. Plus d’informations : Grimsenergies.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .