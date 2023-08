MGA Thermal : l’invention d’un bloc thermique pour stocker d’énorme quantité d’énergie sur de longues durées

Le stockage d’énergie thermique (TES) joue un rôle important dans la transition vers les énergies propres et renouvelables. Selon une étude, ce secteur devrait connaître un taux de croissance annuel de 8 % au cours de la période située entre 2023 et 2028. Les systèmes de stockage d’énergie thermique de longue durée sont principalement dédiés à des applications industrielles à grande échelle. Ils reposent sur l’une des trois méthodes suivantes : l’accumulation de chaleur sensible (SHS), l’accumulation de chaleur latente (LHS) ou le stockage thermochimique. Pour le cas de la solution mise au point par la société australienne MGA Thermal, celle-ci est basée sur la méthode LHS utilisant un matériau à changement de phase. Le point sur cette innovation.

Comment est conçue cette technologie ?

Cette technologie, baptisée Miscibility Gap Alloy, est fabriquée sous forme de blocs composés de minuscules particules d’alliage métallique disséminées dans un matériau de matrice solide. Selon ses concepteurs, ces particules fondent progressivement à mesure que la température des blocs augmente et que le processus d’absorption d’énergie s’effectue. En revanche, la matrice solide ne change pas et encapsule les éléments fondus. En théorie, le stockage de l’énergie est possible lors du changement de phase des particules de l’état solide à l’état liquide à l’intérieur de chaque bloc MGA. En revanche, lorsque les blocs refroidissent et que le matériau en alliage métallique redevient solide, l’énergie stockée est libérée.

Quels sont ses principaux atouts ?

Ces blocs thermiques pourraient être intégrés dans les systèmes de stockage d’énergie thermique afin d’emmagasiner une source de chaleur ou d’électricité continue à haute température en toute sécurité et à coût bas. Selon l’entreprise, ils possèdent une capacité de stockage d’énergie énorme et de longue durée. Le système MGA pourrait notamment être raccordé à un parc solaire ou éolien. Grâce à cette technologie, certaines industries pourraient notamment produire de la vapeur d’eau 24 h sur 24 et 7 j sur 7, sans recourir à des combustibles fossiles. Il est à noter que ces blocs ont un aspect durable et écologique. En effet, ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Une fois arrivés en fin de vie, ils pourront aussi être recyclés.

Comment seront installés ces blocs thermiques ?

MGA Thermal prévoit de concevoir des systèmes TES dans lesquels seront empilés en grands ensembles ces blocs modulaires. Ces systèmes devraient être capables de fournir des millions de kilowattheures d’énergie de façon plus rentable, plus sûre et plus durable que d’autres solutions disponibles sur le marché. L’entreprise projette de construire une unité de démonstration de la taille d’un conteneur de marchandises. Celle-ci sera constituée de 3 700 blocs thermiques. Elle serait en mesure de stocker une quantité d’énergie importante, qui pourrait alimenter plus de 135 ménages sur 24 h. Ce projet pilote à grande échelle permettra à cette société de démontrer les performances et l’évolutivité de cette solution.

Les objectifs fixés par cette entreprise

Grâce à un nouveau fonds de 8,25 millions de dollars, MGA Thermal pourra accélérer la mise en service de sa ligne de production sur site. Selon le PDG Erich Kisi, l’entreprise vise à produire 1 000 blocs par jour, qui seront ensuite assemblés pour dresser une unité de stockage d’énergie propre. Ses cibles principales sont les industries s’engageant à décarboniser leurs activités. Son objectif principal est de contribuer concrètement à la lutte contre le changement climatique. L’utilisation de sa nouvelle technologie de stockage d’énergie thermique permettrait de réduire de 30 millions de tonnes les émissions de CO₂ d’ici à 2030. Plus d’informations : Mgathermal.com