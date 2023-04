Magaldi MGTES : un nouveau projet de stockage d’énergie thermique dans des batteries de sable

Face au phénomène du réchauffement climatique, les experts n’hésitent pas à faire preuve d’ingéniosité pour mettre en œuvre des solutions novatrices réduisant nos empreintes carbones. C’est notamment le cas des entreprises Enel X et Magaldi Group qui ont récemment commencé la construction d’une centrale de stockage d’énergie thermique au sable dans la ville de Salerne, en Italie.

Alimentée par une source d’énergie renouvelable

L’infrastructure énergétique, qui totalise une puissance de 13 MWh pour un poids de près de 125 t, utilisera le système Magaldi Green Thermal Energy Storage (MGTES) de Magaldi. Il convient de noter que cette technologie est déjà brevetée. Une première dans son genre ! L’installation italienne est la première réalisation de la firme. Elle comprendra un ensemble de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 5 MW. Comme vous l’aurez compris, l’idée est de convertir le rayonnement solaire en chaleur pour ensuite la stocker dans des batteries à sable.

Une solution sur mesure conçue principalement pour les industrielles

Selon les explications de notre source, la technologie MGTES utilise un lit de sable fluidisé pour stocker la chaleur. Cette dernière peut ensuite être libérée sous forme de vapeur à des températures comprises entre 120 et 400 °C. En concevant cette solution, Magaldi et son partenaire veulent trouver, principalement, un moyen de décarboniser les processus industriels nécessitant de la chaleur. Le premier client à en profiter est l’entreprise alimentaire IGI basée à Salerno.

« Le Magaldi Green Thermal Energy Storage (MGTES) est une technologie flexible de stockage d’énergie thermique (TES) à haute température, de courte et de longue durée, qui utilise un lit fluidisé de particules solides. Ce système est capable d’utiliser à la fois de l’électricité et de la chaleur pour la phase de chargement, puis il libère de l’énergie sous forme de chaleur lorsque cela est nécessaire. La technologie MGTES est modulaire et offre une grande flexibilité en termes de cycles, de températures et d’évolutivité. De plus, grâce à sa conception robuste, ses faibles pertes thermiques et sa facilité d’entretien, MGTES représente une solution de stockage thermique de longue durée avec une durée de vie utile de plus de 30 ans : elle jouera un rôle important dans la décarbonisation globale des processus industriels et des systèmes d’alimentation. » relate Magaldi Power S.p.A.

Une première mondiale

Née du partenariat entre Enel X et Magaldi Group, cette toute première centrale devrait être opérationnelle à partir de la seconde moitié de 2024. Elle devrait assurer 20 % des besoins en énergie thermique de IGI. « L’Italie dispose des ressources et du savoir-faire nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans l’industrie des batteries pour le stockage de l’énergie thermique, qui contribue à la production continue d’énergie renouvelable et, de cette manière, à la stabilité et à la sécurité de l’ensemble du système. », a déclaré Mario Magaldi, président du groupe Magaldi.

À noter qu’ailleurs dans le monde, notamment en Finlande et en Israël, des projets similaires sont en cours. Cependant, la technologie de Magaldi se distingue par le fait qu’elle est la « première batterie à base de sable brevetée au monde ».